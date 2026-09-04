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Photoshop, Illustrator і Premiere тепер у Slack: Adobe додала понад 70 інструментів

Технології&Авто
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Adobe додала до Slack інструменти зі своїх найвідоміших програм
Adobe додала до Slack інструменти зі своїх найвідоміших програм
Adobe інтегрувала понад 70 своїх професійних інструментів безпосередньо у застосунок Slack.
Про це пише Engadget.

Як працює інтеграція

Adobe додала до Slack інструменти зі своїх найвідоміших програм, серед яких Photoshop, Illustrator, Premiere, Acrobat, Lightroom, InDesign, Express, а також генеративний ШІ Adobe Firefly. Схожу фічу раніше представили у вигляді плагіна для ChatGPT, який працює за подібним принципом.
Уся взаємодія відбувається через звичайне спілкування з чатботом Slackbot. Ви пишете текстовий запит, а чатбот самостійно аналізує завдання та запускає потрібний інструмент від Adobe у фоновому режимі. Для виконання роботи бот може брати інформацію та файли безпосередньо з чатів, документів усередині Slack, а також з вашої хмари Adobe Creative Cloud.
Тепер у месенджері можна автоматично перетворювати електронні таблиці на графіку, створювати маркетингові матеріали чи пости для соцмереж за допомогою шаблонів, а також запускати масове редагування великої кількості зображень.

Хто може користуватися

Інтеграція вже доступна на комп’ютерах, мобільних застосунках та у вебверсії Slack. Вона відкрита для користувачів корпоративних тарифів Slack Business+ та Enterprise+.
Мати акаунт Adobe не обов’язково — базові функції працюватимуть і без нього, проте наявність профілю Adobe розблокує повний доступ до всіх можливостей інструментів.
За матеріалами:
vctr.media
Технології
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