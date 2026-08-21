ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ і «Вчасно.Каса» спрощують прийом оплат для підприємців Сьогодні 11:55 — Фінтех і Картки

ПУМБ і «Вчасно.Каса» спрощують прийом оплат для підприємців

Без абонплати за еквайринг, касу та звітність. ПУМБ та сервіс «Вчасно.Каса» запустили спеціальну пропозицію для ФОП, яка допомагає приймати безготівкові оплати, видавати фіскальні чеки та вести звітність в одному рішенні без зайвих витрат на підключення кількох сервісів.

Підприємці можуть підключити еквайринг з фіксованою комісією 2% на рік, отримати Android POS-термінал для приймання оплат, користуватися ПРРО «Вчасно.Каса Максимальний» без щомісячної плати та відкрити рахунок у ПУМБ без абонплати на перші шість місяців.

Усе необхідне для продажів в одному рішенні

Пропозиція створена для ФОП, які хочуть витрачати менше часу на рутину та більше уваги приділяти розвитку бізнесу. Магазин, кав’ярня, салон краси, служба доставки чи сервісна компанія отримують готовий набір інструментів для щоденної роботи.

До пакета входять:

еквайринг від ПУМБ;

Android POS-термінал;

програмний РРО «Вчасно.Каса»;

сервіс онлайн-звітності «Вчасно.Звіт»;

консультації податкового експерта;

інструменти аналітики та управління продажами.

Менше паперової роботи

Android POS-термінал дозволяє приймати оплату карткою або смартфоном та одразу видавати фіскальний чек. Вбудована «Вчасно.Каса» автоматизує фіскалізацію, а «Вчасно.Звіт» допомагає подавати звітність до податкової та підписувати документи онлайн.

Підприємці також отримують доступ до аналітики продажів, історії операцій та інтеграцій із понад 100 популярними бізнес-сервісами. Усі ключові дані про платежі, касу та звітність зібрані в одному місці.

Як підключитися

Оформити пакет можна онлайн через «ПУМБ Бізнес». Після подання заявки на еквайринг достатньо обрати Android POS-термінал із пакетом «Вчасно.Каса. Все включено» і розпочати приймати оплати.

Спеціальна пропозиція діє до 31 грудня 2026 року.

Детальніше про умови акції — тут. https://business.pumb.ua/fop/promo/acquiring-vchasnokasa

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