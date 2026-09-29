У Німеччині з’явиться цифровий гаманець: коли запустять і які функції він матиме

У Німеччині планують запустити цифровий гаманець d-you, за допомогою якого можна буде підтверджувати особу онлайн, підписувати договори з повною юридичною силою та відкривати банківські рахунки без особистого відвідування установ і копіювання паспорта.

Про це повідомляє Ausnews.

Запуск d-you запланований на 2 січня 2027 року. Користуватися застосунком можна буде зі смартфона.

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Що таке d-you

d-you — німецький варіант цифрового гаманця, який створюють у межах загальноєвропейської системи. На рівні ЄС він має назву European Digital Identity Wallet (EUDI). Проєкт ґрунтується на правилах Євросоюзу, закріплених у регламенті eIDAS 2.0 . Відповідно до цих правил кожна країна ЄС має до 2027 року запропонувати громадянам такий цифровий гаманець.

У Німеччині вже працює державний застосунок AusweisApp, однак d-you матиме іншу особливість: до нього зможуть підключатися приватні компанії через спеціальні технічні інтерфейси.

Які можливості матиме цифровий гаманець

d-you має спростити низку повсякденних процедур. Наприклад, під час перевірки віку користувач зможе підтвердити, що йому вже виповнилося 18 років, не розкриваючи продавцю або сервісу точну дату народження. Такий підхід передбачає передачу лише тих персональних даних, які необхідні для конкретної операції.

Втім, після запуску 2 січня 2027 року кількість доступних функцій буде обмеженою. Спочатку в застосунку точно працюватимуть три можливості: підтвердження віку, підписання договорів із юридичною силою та відкриття банківського рахунку. Інші функції планують додавати поступово.

Зокрема, у майбутньому за допомогою d-you можна буде:

оплачувати покупки в цифровому форматі та безпечніше купувати товари в інтернеті;

зберігати в смартфоні посвідчення особи, водійські права та картку медичного страхування;

реєструвати SIM-картку та зберігати квитки на поїздки;

подавати податкову декларацію та вступати до університету;

забирати орендований автомобіль в аеропорту.

Наразі для багатьох таких процедур потрібні паперові документи, перевірка особи через Postident у поштовому відділенні або особистий візит до державної установи. У майбутньому ці операції можна буде виконувати за допомогою смартфона.

Оскільки в ЄС діятиме єдиний стандарт, d-you з часом має працювати і в інших європейських країнах.

Наскільки безпечним буде d-you

Попри переваги цифрового гаманця, Центр захисту прав споживачів звертає увагу на ризики, пов’язані із захистом персональних даних.

Зокрема, фахівці вказують на центральний сервер, через який працює застосунок. У разі успішної кібератаки на нього під загрозою можуть опинитися дані великої кількості користувачів. Тому такий сервер потребуватиме особливо надійного захисту.

Водночас навіть за умови високого рівня технічного захисту питання безпеки персональних даних значною мірою залежатиме від поведінки самих користувачів. Необережне поводження з персональними даними та надто легке їх поширення може підвищити ризик шахрайства або використання чужих даних для видавання себе за іншу особу.