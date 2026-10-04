Банківський застосунок не працює після оновлення: як це виправити

Чому може не працювати банківський застосунок після оновлення

Мобільний банкінг давно став основним способом керування рахунками для мільйонів українців. Через застосунок можна переказувати кошти, оплачувати покупки та комунальні послуги, контролювати баланс і користуватися кредитними та депозитними продуктами. Та іноді звичний банківський застосунок раптом перестає запускатися, не встановлюється після оновлення або повідомляє, що ваш пристрій більше не підтримується.

Однією з причин може бути застаріла операційна система Android.

Чому версія Android має значення

Банківські застосунки працюють не у вакуумі — вони використовують можливості операційної системи смартфона. З виходом нових версій Android Google змінює механізми захисту даних, роботи з дозволами, шифрування, біометричної автентифікації та інших функцій. Тому розробники банківських застосунків регулярно оновлюють програмне забезпечення. На старих версіях Android деякі нові функції можуть працювати некоректно або бути технічно несумісними.

Крім того, припинення підтримки старих операційних систем пов’язане з безпекою. Банк відповідає за захист фінансової інформації клієнта, тому може обмежити роботу застосунку на пристроях, які не відповідають сучасним вимогам безпеки.

Нещодавно на інтернет-форумі Finance.ua була описана наступна ситуація. Після переходу ТАСкомбанк на нову версію мобільного застосунку TAS2U один з клієнтів не зміг встановити її через те, що нова версія вимагала іншої версії операційної системи Андроїд ніж та, що працювала на телефоні клієнта. До того ж ТАСкомбанк паралельно з переходом на нову версію застосунку припинив дію вебверсії банківського додатка. Тож клієнт просто втратив можливість віддалено користуватися послугами банку.

Редакція Finance.ua звернулась до ТАСкомбанку із запитаннями щодо цієї ситуації, і ось що ми дізнались:

«Наразі для коректної роботи мобільного застосунку TAS2U необхідна операційна система Android версії 10 або вище. Під час запуску нового TAS2U вимоги до версій операційних систем були вищими, однак невдовзі банк розширив перелік пристроїв, на яких доступний застосунок. Наразі мінімальні вимоги становлять Android 10 та iOS 15.8»

Щодо можливості повернення вебверсії ТАСкомбанк відповів наступне:

«Наразі повернення вебверсії TAS2U не передбачено. Новий TAS2U розвивається як мобільний застосунок, і саме на цьому каналі банк концентрує подальший розвиток дистанційного банкінгу».

Яку версію Android потрібно мати

Універсальної мінімальної версії Android для всіх банків немає. Кожен банк встановлює власні вимоги. Вони можуть змінюватися після чергового оновлення застосунку. Ми вирішили уточнити, яка мінімальна версія ОС Андроїд потрібна для нормального функціонування мобільного банківського застосунку в кількох провідних українських банках.

ПриватБанк нам відповіли, що мінімальна версія ОС Андроїд, яка підтримується розробниками мобільного застосунку Приват24, — Андроїд 6.0.

Ощадбанк ситуація ще краща. «Ощад є інклюзивним банком, ми хочемо бути доступними для всіх наших клієнтів, тому намагаємося якомога довше зберігати підтримку старіших версій ОС. На сьогодні мінімальні вимоги для нашого застосунку — Android — версія 5.0 (Lollipop). Водночас фактично найстаріша версія, яка зустрічається серед пристроїв наших клієнтів, це 8 і вище».

ПУМБ відповіли, що для встановлення застосунку необхідна версія Android 7.0 або вище.

Отже, як бачимо, мінімум в трьох найпопулярніших банках вимоги до ОС на гаджеті клієнта набагато нижчі, ніж у ТАСкомбанк. Не дивно, що клієнт розмірковує, чи «краще не телефон міняти заради банку, а банк?».

Проте варто розуміти, що програмне забезпечення, як і техніка, не стоїть на місці, а постійно розвивається і вдосконалюється. Тому фраза «у мене старий Android, але інший банківський застосунок працює» ще не означає, що він працюватиме після наступного оновлення.

У банках чудово розуміють, що будь-яка зміна технічних вимог може створювати незручності для частини клієнтів, тому намагаються дотримуватися балансу між доступністю сервісу та його безпекою. Але пріоритетом для банку залишається безпека коштів і персональних даних клієнтів. Підтримувати роботу фінансового застосунку на застарілих операційних системах лише заради максимально широкої сумісності означало б приймати додаткові ризики інформаційної безпеки.

Якщо смартфон вже не підтримує новий Android

Іноді проблема полягає не в самому банківському застосунку, а в тому, що виробник смартфона більше не випускає оновлення для його операційної системи. У такому випадку встановити сучасну версію Android офіційним способом може бути неможливо.

Не варто намагатися розв’язати проблему встановленням сумнівної модифікованої прошивки або завантаженням APK банківського застосунку з невідомих сайтів. Це може створити додаткові ризики для банківських даних.

Якщо оновити Android неможливо, варто перевірити, чи пропонує банк вебверсію інтернет-банкінгу. Наприклад, ПриватБанк зазначає, що Приват24 доступний не лише через мобільний застосунок, а й у браузері.

Проте, на жаль, зараз все більше банків відмовляються від вебверсії на користь мобільного застосунку, щоб зекономити кошти на розробку та оновлення програмного забезпечення.

Застарілий смартфон — це не лише проблема з банківським застосунком

Якщо телефон перестає підтримувати оновлення Android, це поступово стає проблемою не тільки для банкінгу. Користувач може зіткнутися з обмеженнями під час встановлення нових версій інших застосунків, а головне — перестати отримувати важливі оновлення безпеки.

Тому якщо банківський застосунок раптом перестав працювати після оновлення, не варто одразу вважати це технічним збоєм банку. Перше, що потрібно перевірити, — версію Android, актуальність самого застосунку та системних компонентів.