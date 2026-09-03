Механічні коробки повертаються у суперкари Сьогодні 04:38 — Технології&Авто

Механічні коробки повертаються у суперкари

Механічні коробки передач, які ще кілька років тому вважали технологією, приреченою на зникнення зі світу дорогих спортивних автомобілів, несподівано починають повертатися.

Одні виробники вже готують нові моделі з трьома педалями, інші лише вивчають попит, тоді як частина компаній вважає класичну «механіку» недоречною для сучасних гібридних гіперкарів, пише gdesobiraut

Однією з головних автомобільних тем Monterey Car Week 2026 року стало саме відродження механічних трансмісій. Porsche підтвердила плани розширити кількість моделей із ручним перемиканням передач, McLaren продемонструвала концепт із класичною механічною коробкою, а керівник Bugatti Мате Рімац відкрито заявив про інтерес до гіперкара з V16 та «механікою».

Porsche не збирається відмовлятися від «механіки»

Однією з небагатьох марок, яка фактично не припиняла пропонувати механічні коробки передач у спортивних автомобілях, залишається Porsche.

Компанія підтвердила, що шестиступінчаста механічна коробка знову стане доступною для Porsche 911 Carrera S у Північній Америці починаючи з наступного року. Президент і генеральний директор Porsche Cars North America Тімо Райш заявив, що виробник має намір зберігати такі трансмісії доти, доки це дозволятимуть законодавство та попит клієнтів.

За його словами, Porsche бачить достатній інтерес покупців до ручного перемикання передач і очікує, що попит може зберігатися навіть у наступному десятилітті.

Для Porsche механічна трансмісія поступово перетворюється не на дешевшу альтернативу «автомату», а на окрему характеристику автомобіля для водіїв, які хочуть отримати більше участі в процесі керування.

McLaren повертає третю педаль

Ще цікавішу заяву зробила McLaren. Британський виробник представив MCL 6GT — концептуальний автомобіль, який планують довести до серійного виробництва.

Однією з його головних особливостей стала традиційна механічна коробка передач. Для сучасної McLaren це незвичне рішення, адже серійні суперкари марки протягом багатьох років використовували швидкі автоматизовані трансмісії з подвійним зчепленням.

Поки що поява MCL 6GT не означає, що механічні коробки найближчим часом масово повернуться до стандартної лінійки McLaren. Однак сама готовність компанії випустити подібний автомобіль демонструє зміну ставлення виробників до запитів заможних автомобільних ентузіастів.

Ferrari обрала інший шлях

Ferrari також працює з ідеєю ручного перемикання, однак підійшла до неї інакше.

У Ferrari 12Cilindri Manuale використовується система, яка імітує поведінку класичної механічної коробки. Водій отримує педаль зчеплення та звичний важіль перемикання, проте фактично вони керують трансмісією з подвійним зчепленням.

Схожий підхід раніше використала Koenigsegg у моделі CC850. Така конструкція дозволяє поєднати відчуття від ручного перемикання із сучасною електронікою та можливістю автоматичної роботи коробки.

Втім, серед прихильників класичних спортивних автомобілів подібна імітація викликає суперечки. Для частини водіїв механічна коробка має бути повністю механічною, а не лише відтворювати її алгоритм.

Spyker виступає за справжню механічну коробку

Після повернення на автомобільний ринок Spyker також зробила ставку на традиційний підхід.

Новий C8 Preliator XXV Coupe отримав механічну коробку передач. Генеральний директор Spyker Віктор Мюллер пояснив рішення тим, що автомобілі такого типу купують не через необхідність, а заради самого процесу керування.

На його думку, ручне перемикання дозволяє водієві отримати більше емоцій і краще взаємодіяти з машиною.

Таким чином, механічна коробка дедалі частіше стає не технологічною необхідністю, а елементом ексклюзивності та емоційності автомобіля.

Aston Martin теж розглядає повернення «механіки»

Aston Martin поки не ухвалила остаточного рішення. Компанія розглядає як повноцінну механічну трансмісію, так і систему, що імітує її роботу.

Генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк пояснив, що основною проблемою є навіть не створення самої коробки передач. Значно складніше інтегрувати її в сучасну електронну архітектуру автомобіля.

Нові моделі обладнані адаптивним круїз-контролем, системами запобігання зіткненням та іншими електронними асистентами. Їх необхідно адаптувати під автомобіль із ручним зчепленням, а така робота може виявитися дорожчою навіть за розробку нової механічної коробки.

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