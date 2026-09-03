Renault оновила недорогий електричний Scenic Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

Renault оновила недорогий електричний Scenic

Renault представила чергове оновлення електричного кросовера Scenic E-Tech Electric. Модель отримала нові батареї, збільшений запас ходу, швидшу зарядку та розширений набір цифрових функцій. Максимальна дальність тепер сягає 642 км за циклом WLTP.

Головною технічною новинкою стала базова літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 67 кВт·год. Вона забезпечує до 467 км пробігу без підзарядки, а максимальна потужність швидкої зарядки постійним струмом становить 165 кВт. Від 15 до 80% акумулятор можна зарядити за 24 хвилини — приблизно на 25% швидше, ніж раніше.

Дорожча версія отримала модернізовану NMC-батарею ємністю 89 кВт·год замість попередньої на 87 кВт·год. Запас ходу збільшився до 642 км WLTP, а заряджання від 15 до 80% при піковій потужності 150 кВт займає 28 хвилин. Обидві версії Scenic E-Tech тепер оснащуються переднім електромотором потужністю 220 к.с.

Scenic також отримав камеру контролю водія, яка стежить за ознаками втоми та неуважності. Якщо система виявить тривалу бездіяльність людини, автомобіль здатний самостійно сповільнитися до повної зупинки. Active Driver Assist краще розпізнає навколишній транспорт, а функція тимчасового зміщення автомобіля в межах смуги працює на швидкості до 70 км/год.

Зовні зміни обмежилися глянцево-чорними елементами бамперів, новими 19- і 20-дюймовими дисками та двома додатковими кольорами кузова. Виробництво Scenic E-Tech Electric продовжиться на заводі Renault у французькому Дуе. Версія з батареєю 89 кВт·год уже доступна для замовлення у Франції від 38 750 євро з урахуванням передбаченої виробником максимальної державної підтримки, а модель із батареєю 67 кВт·год з’явиться восени 2026 року за ціною від 31 750 євро на аналогічних умовах.

Ampercar За матеріалами:

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