Apple остаточно припинила апаратну підтримку трьох моделей MacBook на базі Intel Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

Техніка отримає статус «вінтажної»

Компанія Apple офіційно визнала застарілими (obsolete) три моделі ноутбуків MacBook 2017 та 2018 років випуску на процесорах Intel. Це означає повне припинення їхнього офіційного апаратного обслуговування — відтепер власникам доведеться звертатися лише до сторонніх сервісних центрів.

Які пристрої потрапили до списку

Як повідомляє AppleInsider, до списку застарілих пристроїв потрапили:

13-дюймовий MacBook Pro (2017) із двома портами Thunderbolt 3. Останньою сумісною для нього операційною системою є macOS Ventura, випущена у 2022 році;

MacBook Air із дисплеєм Retina (2018). Найновіша доступна для нього система — macOS Sonoma (наразі вона відстає вже на дві версії macOS);

13-дюймовий MacBook Pro (2018) із чотирма портами Thunderbolt 3. Максимально підтримувана ОС для цього пристрою — macOS Sequoia, що на одну версію позаду актуальної macOS Tahoe.

За правилами Apple, техніка отримує статус «вінтажної», якщо з моменту припинення її продажів минуло від 5 до 7 років. У цей період компанія ще може надавати запчастини за умови їх наявності. Якщо ж пристрій не продається понад 7 років, він переходить у статус «застарілого», а його обслуговування в авторизованих сервісах повністю припиняється.

Відтепер ремонт цих моделей можливий лише в неофіційних майстернях, проте в 2026 році це вже може виявитися економічно недоцільним.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.