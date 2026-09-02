Apple остаточно припинила апаратну підтримку трьох моделей MacBook на базі Intel
Які пристрої потрапили до списку
- 13-дюймовий MacBook Pro (2017) із двома портами Thunderbolt 3. Останньою сумісною для нього операційною системою є macOS Ventura, випущена у 2022 році;
- MacBook Air із дисплеєм Retina (2018). Найновіша доступна для нього система — macOS Sonoma (наразі вона відстає вже на дві версії macOS);
- 13-дюймовий MacBook Pro (2018) із чотирма портами Thunderbolt 3. Максимально підтримувана ОС для цього пристрою — macOS Sequoia, що на одну версію позаду актуальної macOS Tahoe.
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