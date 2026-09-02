Скільки коштує бензин, дизель, газ 2 вересня (інфографіка) Сьогодні 11:12 — Енергетика

Скільки коштує бензин, дизель, газ 2 вересня (інфографіка)

«Укрнафта» підвищила ціни на бензинову лінійку на 1,00 грн/л (95 Energy — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л). Вартість дизелю та автогазу залишилася без змін.

На SOCAR ціни на бензин та автогаз залишилися без змін. Водночас дизельне пальне подорожчало на 1,00 грн/л: ДП NANO Extro коштує 98,90 грн/л, а ДП NANO — 95,90 грн/л.

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Мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз — найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.

Ми писали , що Україна планує повернути обов’язковий технічний контроль легкових автомобілів, який було скасовано у 2011 році. Очікується, що нова система запрацює до кінця 2027 року.

Про це Про це повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе.

За словами експертки, відновлення технічного контролю транспорту передбачене зобов’язаннями України перед Європейським Союзом.

Йдеться про імплементацію Директиви 2014/45/ЄС щодо періодичного технічного огляду транспортних засобів та їхніх причепів. Документ встановлює єдині мінімальні вимоги для країн ЄС, зокрема щодо періодичності перевірок, видачі сертифікатів техогляду, вимог до обладнання та пунктів контролю, а також підготовки інспекторів і наглядових органів.

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