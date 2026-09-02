0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує бензин, дизель, газ 2 вересня (інфографіка)

Енергетика
11
Скільки коштує бензин, дизель, газ 2 вересня (інфографіка)
Скільки коштує бензин, дизель, газ 2 вересня (інфографіка)
«Укрнафта» підвищила ціни на бензинову лінійку на 1,00 грн/л (95 Energy — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л). Вартість дизелю та автогазу залишилася без змін.
На SOCAR ціни на бензин та автогаз залишилися без змін. Водночас дизельне пальне подорожчало на 1,00 грн/л: ДП NANO Extro коштує 98,90 грн/л, а ДП NANO — 95,90 грн/л.
Мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз — найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.
Скільки коштує бензин, дизель, газ 2 вересня (інфографіка)
Ми писали, що Україна планує повернути обов’язковий технічний контроль легкових автомобілів, який було скасовано у 2011 році. Очікується, що нова система запрацює до кінця 2027 року.
Про це повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе.
За словами експертки, відновлення технічного контролю транспорту передбачене зобов’язаннями України перед Європейським Союзом.
Йдеться про імплементацію Директиви 2014/45/ЄС щодо періодичного технічного огляду транспортних засобів та їхніх причепів. Документ встановлює єдині мінімальні вимоги для країн ЄС, зокрема щодо періодичності перевірок, видачі сертифікатів техогляду, вимог до обладнання та пунктів контролю, а також підготовки інспекторів і наглядових органів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems