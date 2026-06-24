Техогляд усіх авто в Україні стане обов’язковим: експертка назвала слабкі місця реформи Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

З'являється окрема професія — інспектор з технічного контролю

Україна планує повернути обов’язковий технічний контроль легкових автомобілів, який було скасовано у 2011 році. Очікується, що нова система запрацює до кінця 2027 року.

Про це повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе.

Євроінтеграційні зобов’язання

За словами експертки, відновлення технічного контролю транспорту передбачене зобов’язаннями України перед Європейським Союзом.

Йдеться про імплементацію Директиви 2014/45/ЄС щодо періодичного технічного огляду транспортних засобів та їхніх причепів. Документ встановлює єдині мінімальні вимоги для країн ЄС, зокрема щодо періодичності перевірок, видачі сертифікатів техогляду, вимог до обладнання та пунктів контролю, а також підготовки інспекторів і наглядових органів.

Саме на положеннях цієї директиви базується українська реформа.

Читайте також В Україні запровадять обовʼязковий техогляд для всіх авто: в уряді назвали терміни

ЄС очікує, що Україна не лише ухвалить новий закон, а й запустить систему до 2027 року.

За словами Коссе, законопроєкт планують оприлюднити до кінця літа 2026 року. Після цього документ має пройти громадське обговорення та міжвідомче погодження.

Очікується, що до Верховної Ради його можуть подати у вересні-жовтні цього року.

Що передбачає реформа

Реформа вимагає, щоб інспектори проходили навчання і періодичну переатестацію, а для тих, хто вже працює, передбачає перехідний період.

Окремо зазначається, що інспектор має діяти незалежно і не мати конфлікту інтересів, тобто його винагорода не може залежати від результату огляду.

Акредитація, погодження та реєстрація пункту техогляду замінюються однією електронною процедурою з межею 30 днів. З’являється окрема професія — інспектор з технічного контролю. Усі інспектори, зокрема ті, хто працює зараз, мають підтвердити кваліфікацію та поновлювати її кожні 5 років.

За кожен огляд відповідає конкретна людина. Фото і відео з огляду планують аналізувати за допомогою програми на основі ШІ, яка позначатиме підозрілі випадки.

Які ризики виявило антикорупційне дослідження

Паралельно з підготовкою реформи було проведено антикорупційне дослідження за участю Міністерства розвитку громад та територій і громадської організації «Разом проти корупції».

Автори дослідження дійшли висновку, що без усунення низки ризиків система може відтворити корупційні практики, які існували до скасування техогляду у 2011 році.

Серед основних ризиків називають:

зберігання відеоматеріалів техогляду безпосередньо операторами пунктів контролю, а не в окремій державній системі;

ручне внесення результатів вимірювань до електронної системи, що створює можливості для маніпуляцій;

недостатню персональну відповідальність інспекторів за результати перевірок.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство розвитку громад та територій України раніше окреслило стратегічний план роботи на 2026 рік.

Документ, зокрема, передбачає намір розпочати масштабну реформу системи технічного контролю транспорту. Йдеться про поетапні зміни у сфері перевезень, безпеки дорожнього руху та цифровізації автотранспорту, а також про можливе розширення практики обов’язкового технічного огляду.

Окремо опрацьовується можливість застосування технічного контролю до вживаних транспортних засобів, які вперше ввозяться на територію України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.