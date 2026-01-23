Обов’язковий техогляд авто: у Мінрозвитку розповіли, що зміниться і коли Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Автомеханік аналізує технічний стан авто.

Міністерство розвитку громад та територій України раніше окреслило стратегічний план роботи на 2026 рік. Документ, зокрема, передбачає намір розпочати масштабну реформу системи технічного контролю транспорту. Йдеться про поетапні зміни у сфері перевезень, безпеки дорожнього руху та цифровізації автотранспорту, а також про можливе розширення практики обов’язкового технічного огляду.

Водночас у міністерстві уточнили позицію щодо майбутніх змін і наголосили: рішень про негайне або масове запровадження обов’язкового технічного контролю (ОТК) для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями, наразі не ухвалено.

Що відомо про чинні вимоги

Обов’язковий технічний контроль нині поширюється лише на комерційний транспорт: таксі, автобуси та вантажні автомобілі. Для легкових авто ОТК не є обов’язковим, і будь-яке розширення цієї норми можливе лише після ухвалення відповідного законодавства Верховною Радою.

Водночас українські транспортні засоби, які перетинають кордон з окремими країнами, вже зараз повинні мати чинний техогляд. Така вимога, зокрема, діє під час в’їзду до Румунії та Молдови.

Мета реформи технічного контролю

Реформа ОТК, яка обговорюється в контексті євроінтеграції України, має інші пріоритети, ніж масове запровадження нових обов’язків для автовласників. Серед ключових завдань:

підвищення безпеки дорожнього руху;

усунення корупційних практик;

запровадження прозорих і зрозумілих процедур технічного контролю.

Передбачається, що зміни впроваджуватимуться поетапно, насамперед щодо комерційного транспорту, який здійснює перевезення пасажирів і вантажів.

Які зміни розглядають додатково

Окремо опрацьовується можливість застосування технічного контролю до вживаних транспортних засобів, які вперше ввозяться на територію України.

Наразі Мінрозвитку працює над концепцією реформи, яка має змінити сам підхід до технічного контролю. У центрі уваги прозорість процедур і запобігання корупції, а не формальне отримання документів про проходження ОТК.

Законодавчі умови та євроінтеграція

У міністерстві наголошують, що впровадження обов’язкового техогляду для легкових автомобілів у будь-якому форматі можливе лише після ухвалення відповідних законів і паралельного реформування процедур ОТК. Лише після цього такі рішення можуть бути реалізовані на практиці.

Водночас ухвалення законодавства у сфері технічного контролю транспорту, навіть із відтермінуванням його застосування, є однією з обов’язкових умов подальшого руху України до членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що наразі в Польщі транспортні засоби з українською реєстрацією не зобов’язані проходити технічний огляд, однак невдовзі це може змінитися.

Міністерство інфраструктури Польщі планує змінити чинні правила. Згідно з пропозиціями, транспортні засоби, зареєстровані за межами Європейського Союзу, зокрема в Україні, мають проходити обов’язкові технічні огляди на території Польщі.

