Польща готує нові правила для авто з українською реєстрацією

У Польщі всі транспортні засоби, зареєстровані в країні, повинні проходити періодичні технічні огляди.
Наразі в Польщі транспортні засоби з українською реєстрацією не зобов’язані проходити технічний огляд, однак невдовзі це може змінитися.
Про це пише InPoland.net.pl.
Це пов’язано з тим, що Україна скасувала обов’язковий техогляд у 2011 році. Водночас Польща, як держава-учасниця Віденської конвенції про дорожній рух, ратифікованої у 1984 році, не має права вимагати від іноземних водіїв виконання процедур, які не є обов’язковими в країні реєстрації транспортного засобу.
Заплановані зміни

Міністерство інфраструктури Польщі планує змінити чинні правила. Згідно з пропозиціями, транспортні засоби, зареєстровані за межами Європейського Союзу, зокрема в Україні, мають проходити обов’язкові технічні огляди на території Польщі.

Кого стосуватимуться нові вимоги

Передбачається, що обов’язкові техогляди стосуватимуться власників автомобілів, які планують тривале перебування в Польщі. У багатьох випадках також може виникнути необхідність реєстрації таких транспортних засобів у Польщі.
Згідно з проєктом, автомобілі з країн, що не входять до Європейського Союзу, які перебувають у Польщі щонайменше один рік, повинні будуть пройти перереєстрацію на польські номерні знаки. Після цього на них поширюватимуться загальні правила, зокрема вимога щодо регулярного проходження технічних оглядів з метою підвищення безпеки дорожнього руху.
Наразі невідомо, коли саме відповідний проєкт набуде чинності та в якому остаточному вигляді він буде реалізований.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у межах виконання угоди про асоціацію з ЄС планує у 2026 році повернути обов’язковий техогляд для всіх автомобілів.
Також планується запровадити придорожній технічний контроль, який дозволить інспекторам зупиняти автомобілі та перевіряти їх технічний стан.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
