Найкращі електричні седани преміумкласу 2026 року (фото)
Сегмент розкішних електромобілів стає дедалі більш конкурентним. До нього входять як традиційні виробники преміальних авто, так і нові компанії, що спеціалізуються на електротранспорті. У 2026 році виділяються чотири електричні седани преміумкласу: BMW i5, Lucid Air, Audi A6 Sportback E-tron та Mercedes-Benz EQS, кожен з яких має свої унікальні технологічні і комфортні особливості.
Про це пише BGR.
Які електричні седани преміумкласу виділяються у 2026 році
Одні з них пропонують великий запас ходу, інші — потужність або сучасні цифрові функції. Проте всі ці автомобілі позиціонуються як преміальні електричні седани.
BMW i5
Компанія BMW має багаторічний досвід створення люксових седанів, і модель i5 стала одним із прикладів того, як бренд адаптувався до ери електромобілів.
За даними Consumer Reports, автомобіль входить до списку найкращих електрокарів, а модель 2024 року отримала нагороду Edmunds Top Rated Electric Car.
BMW i5 робить акцент на комфорті та мультимедіа. У салоні використовуються скляні елементи керування для перемикача передач і контролера системи iDrive. Автомобіль також оснащений аудіосистемою Harman Kardon із 12 динаміками.
Експерти Car and Driver відзначають, що запас ходу в цієї моделі не такий великий, як у деяких конкурентів у тому ж ціновому сегменті.
Водночас автомобіль отримав оцінку 9 із 10 і потрапив до списку Editor’s Choice. Серед цифрових функцій — бездротова підтримка Apple CarPlay і Android Auto, а також голосовий асистент, який дозволяє керувати окремими функціями автомобіля.
Lucid Air
Компанія Lucid Motors є відносно новим гравцем на автомобільному ринку — її заснували у 2007 році. Модель Lucid Air з’явилася у продажу у 2021 році і швидко привернула увагу експертів.
Автомобіль орієнтований на максимальний комфорт. Сидіння мають м’яке оздоблення, а салон спроєктований так, щоб забезпечити більше місця для ніг, зокрема на задньому ряду.
Центральний дисплей має діагональ 12,5 дюйма, а керування функціями відбувається через скляну панель Glass Cockpit і висувний модуль Pilot Panel.
Втім, за оцінкою Edmunds, деякі елементи оздоблення не завжди відповідають очікуванням від настільки дорогого авто. Вартість Lucid Air починається приблизно з 72 400 доларів і може перевищувати 250 000 доларів залежно від конфігурації.
Натомість модель отримала максимальну оцінку 10 із 10 від Car and Driver. Однією з головних переваг є запас ходу — до 512 миль на одному заряді. Швидка зарядка дозволяє отримати приблизно 200 миль пробігу лише за 12 хвилин.
Audi A6 Sportback E-tron
Ще одним представником сегмента є Audi A6 Sportback E-tron. Експерти Edmunds відзначають тихий салон, плавність руху та підтримку швидкої зарядки.
Акумулятор автомобіля можна зарядити з 10% до 80% приблизно за 21 хвилину. У комплектації Ultra запас ходу може сягати 392 миль. Інформаційно-розважальна система Audi MMI працює через 14,5-дюймовий сенсорний дисплей, а цифрова панель приладів представлена віртуальним кокпітом.
Car and Driver звертає увагу на деякі недоліки інтер’єру — зокрема обмежений простір для ніг пасажирів на задньому сидінні. Попри це модель отримала оцінку 8 із 10. Edmunds оцінює її ще вище — 8,4 із 10, називаючи одним із найкращих електромобілів у своєму класі. Ціна залежить від комплектації і стартує приблизно з 66 700 доларів.
Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz EQS є одним із флагманських електричних седанів бренду. За результатами тестів Edmunds автомобіль отримав оцінку 8,4 із 10, а власники залишили середній рейтинг 4,3 із 5.
Модель оснащена великим набором цифрових технологій. У салоні встановлено 17,7-дюймовий сенсорний дисплей, 12,3-дюймову цифрову панель приладів та окремий 12,3-дюймовий дисплей для пасажира.
Автомобіль також підтримує системи біометричної ідентифікації. Він може розпізнавати обличчя та відбитки пальців і визначати, хто саме віддає голосові команди.
Базова ціна EQS починається приблизно з 99 900 доларів, що робить його одним із найдорожчих у цьому списку. Деякі експерти Car and Driver вважають дизайн автомобіля менш елегантним, ніж очікується від флагманського седана, однак модель усе одно привертає увагу завдяки технологіям і оснащенню.
