Найкращі електричні седани преміумкласу 2026 року (фото)

Найкращі розкішні електричні седани 2026 року за версією експертів
Сегмент розкішних електромобілів стає дедалі більш конкурентним. До нього входять як традиційні виробники преміальних авто, так і нові компанії, що спеціалізуються на електротранспорті. У 2026 році виділяються чотири електричні седани преміумкласу: BMW i5, Lucid Air, Audi A6 Sportback E-tron та Mercedes-Benz EQS, кожен з яких має свої унікальні технологічні і комфортні особливості.
Про це пише BGR.

Які електричні седани преміумкласу виділяються у 2026 році

Одні з них пропонують великий запас ходу, інші — потужність або сучасні цифрові функції. Проте всі ці автомобілі позиціонуються як преміальні електричні седани.

BMW i5

Компанія BMW має багаторічний досвід створення люксових седанів, і модель i5 стала одним із прикладів того, як бренд адаптувався до ери електромобілів.
За даними Consumer Reports, автомобіль входить до списку найкращих електрокарів, а модель 2024 року отримала нагороду Edmunds Top Rated Electric Car.
BMW i5 робить акцент на комфорті та мультимедіа. У салоні використовуються скляні елементи керування для перемикача передач і контролера системи iDrive. Автомобіль також оснащений аудіосистемою Harman Kardon із 12 динаміками.
Експерти Car and Driver відзначають, що запас ходу в цієї моделі не такий великий, як у деяких конкурентів у тому ж ціновому сегменті.
Водночас автомобіль отримав оцінку 9 із 10 і потрапив до списку Editor’s Choice. Серед цифрових функцій — бездротова підтримка Apple CarPlay і Android Auto, а також голосовий асистент, який дозволяє керувати окремими функціями автомобіля.

Lucid Air

Компанія Lucid Motors є відносно новим гравцем на автомобільному ринку — її заснували у 2007 році. Модель Lucid Air з’явилася у продажу у 2021 році і швидко привернула увагу експертів.
Автомобіль орієнтований на максимальний комфорт. Сидіння мають м’яке оздоблення, а салон спроєктований так, щоб забезпечити більше місця для ніг, зокрема на задньому ряду.
Центральний дисплей має діагональ 12,5 дюйма, а керування функціями відбувається через скляну панель Glass Cockpit і висувний модуль Pilot Panel.
Втім, за оцінкою Edmunds, деякі елементи оздоблення не завжди відповідають очікуванням від настільки дорогого авто. Вартість Lucid Air починається приблизно з 72 400 доларів і може перевищувати 250 000 доларів залежно від конфігурації.
Натомість модель отримала максимальну оцінку 10 із 10 від Car and Driver. Однією з головних переваг є запас ходу — до 512 миль на одному заряді. Швидка зарядка дозволяє отримати приблизно 200 миль пробігу лише за 12 хвилин.

Audi A6 Sportback E-tron

Ще одним представником сегмента є Audi A6 Sportback E-tron. Експерти Edmunds відзначають тихий салон, плавність руху та підтримку швидкої зарядки.
Акумулятор автомобіля можна зарядити з 10% до 80% приблизно за 21 хвилину. У комплектації Ultra запас ходу може сягати 392 миль. Інформаційно-розважальна система Audi MMI працює через 14,5-дюймовий сенсорний дисплей, а цифрова панель приладів представлена віртуальним кокпітом.
Car and Driver звертає увагу на деякі недоліки інтер’єру — зокрема обмежений простір для ніг пасажирів на задньому сидінні. Попри це модель отримала оцінку 8 із 10. Edmunds оцінює її ще вище — 8,4 із 10, називаючи одним із найкращих електромобілів у своєму класі. Ціна залежить від комплектації і стартує приблизно з 66 700 доларів.

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS є одним із флагманських електричних седанів бренду. За результатами тестів Edmunds автомобіль отримав оцінку 8,4 із 10, а власники залишили середній рейтинг 4,3 із 5.
Модель оснащена великим набором цифрових технологій. У салоні встановлено 17,7-дюймовий сенсорний дисплей, 12,3-дюймову цифрову панель приладів та окремий 12,3-дюймовий дисплей для пасажира.
Автомобіль також підтримує системи біометричної ідентифікації. Він може розпізнавати обличчя та відбитки пальців і визначати, хто саме віддає голосові команди.
Базова ціна EQS починається приблизно з 99 900 доларів, що робить його одним із найдорожчих у цьому списку. Деякі експерти Car and Driver вважають дизайн автомобіля менш елегантним, ніж очікується від флагманського седана, однак модель усе одно привертає увагу завдяки технологіям і оснащенню.

За матеріалами:
Телеканал 24
