Які автомобілі найменше знецінюються за 5 років
Ринок уживаних авто показує: втрати ціни автомобіля залежить не лише від віку, а й від конкретної моделі. Деякі машини втрачають мінімум вартості.
Аналітики порталу iSeeCars проаналізували понад 950 тисяч угод із п’ятирічними вживаними авто у США, проданими з березня 2025 до лютого 2026 року, і визначили моделі з найменшою амортизацією.
Які авто найменше втрачають у ціні
Найкращий результат показав Porsche 718 Cayman — за п’ять років він втрачає в середньому лише 9,6% від початкової вартості. Друге місце посів Porsche 911 із показником 11,1%, а третє — Chevrolet Corvette, який дешевшає на 18,7%.
До переліку моделей, що також добре зберігають ціну, увійшли:
- пікап Toyota Tacoma — -19,9%;
- пікап Toyota Tundra — -21,2%;
- седан Honda Civic — -22,9%;
- спорткупе Subaru BRZ — -23,7%;
- спорткупе Toyota GR Supra — -24%;
- кросовер Toyota RAV — -25,5%.
Експерти зазначають, що у списку багато спортивних авто. Це пояснюється їхньою надійністю, а також високим попитом і довгим очікуванням на нові моделі, що підтримує ціни на вторинному ринку.
Які авто дешевшають найшвидше
Паралельно аналітики склали і список моделей, які найбільше втрачають у вартості за перші п’ять років. До рейтингу автівок, що найшвидше знецінюються, увійшли:
- електромобіль (хетчбек) Nissan Leaf — -63,1%;
- позашляховик Infiniti QX80 — -62,8%;
- електромобіль (кросовер) Volkswagen ID.4 — -62,1%;
- електромобіль Tesla Model S — -62%;
- позашляховик Land Rover Range Rover — -61,7%;
- седан BMW 7-Series — -61,6%;
- електромобіль (кросовер) Tesla Model X — -61,2%;
- седан Ford 5-Series — -59,5%;
- кросовер Infiniti QX60 — -58,3%.
Таким чином, різниця в амортизації між моделями може бути дуже суттєвою — від менш ніж 10% до понад 60% за однаковий період експлуатації.
