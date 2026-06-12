Компанії-рекордсмени витрачають на ШІ по 7500 доларів на працівника щомісяця Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Витрати на штучний інтелект продовжують зростати

Компанії, які найактивніше впроваджують ШІ, витрачають у середньому 7 500 доларів на одного працівника щомісяця на інструменти ШІ.

Про це пише видання TechCrunch.

Витрати на ШІ стрімко зростають

Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про стрімке зростання витрат на штучний інтелект. Нещодавно представник компанії Nvidia повідомив, що витрати на обчислювальні ресурси вже перевищують зарплати його співробітників.

Минулого тижня генеральний директор Mercor заявив, що стартап витрачає більше коштів на токени для внутрішніх ШІ-агентів, ніж на персонал.

На цьому тлі постало питання, чи починають компанії витрачати на штучний інтелект більше, ніж на працівників.

Витрати на персонал поки залишаються вищими

За даними нового дослідження Ramp AI Index, який відстежує рівень впровадження ШІ серед американських компаній, цього поки не відбувається.

Найактивніший 1% компаній, які в дослідженні називають «AI-pilled», витрачає близько 7 500 доларів на одного співробітника щомісяця. Для порівняння, середня зарплата програмного інженера становить приблизно 16 000 доларів на місяць.

Для більшості компаній витрати значно нижчі

Водночас такі витрати характерні лише для невеликої групи компаній. У верхніх 10% компаній середні витрати на ШІ становлять близько 611 доларів на працівника щомісяця. Медіанний показник ще нижчий — 11,38 долара на людину, що приблизно відповідає вартості одного місця в корпоративному тарифному плані.

Попри це, витрати на штучний інтелект продовжують зростати. Серед компаній із найвищим рівнем використання ШІ витрати на одного працівника за останній місяць збільшилися на 14,1%.

Чи збережеться така тенденція надалі, поки не відомо. Дослідження зазначає, що компанії з найвищими витратами часто використовують одразу кілька передових моделей штучного інтелекту та платформи, які надають доступ до дешевших моделей із відкритим кодом.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.