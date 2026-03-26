Sony відмовляється від випуску вже готових електрокарів

Вчора 04:08

Електромобілі Afeela від Sony і Honda не стануть серійними

Електромобілі Afeela від Sony та Honda не стануть серійними. Компанія відмовилася від виробництва фактично готових моделей в останній момент.

Про це повідомляє сайт Motor1, посилаючись на джерела в Honda.

Що про це відомо

Перший електромобіль Sony планували вивести на ринок під кінець 2026 року за ціною від $90 тисяч, проте тепер проєкт Afeela закривають і його моделі не випускатимуть.

Саме Honda виступила партнером Sony у створенні електричних Afeela. Із цією метою було створене спільне підприємство Sony-Honda Mobility, а виробляти електромобілі Afeela планували в США.

Утім, через зміни політиці щодо електромобілів при адміністрації Дональда Трампа попит на ці моделі на американському ринку різко знизився. Це змусило Honda змінити стратегію і зробити ставку на гібриди, а також відмовитися від низки електричних моделей. Серед них — не лише Afeela, а й електромобілі Honda 0 та Acura RSX.

Що відомо про електромобілі Sony-Honda Afeela

Перший електромобіль Sony та Honda представили в якості концепту на шоу CES-2020 в Лас-Вегасі — це був седан, а за рік презентували споріднений електрокросовер Afeela 2. До 2026 року показали фактично готові серійні моделі.

Електромобілі Afeela сягають приблизно 5 м завдовжки та вирізняються обтічним дизайном із аркоподібним дахом.

У їх салоні встановили кермо-штурвал та екран на всю ширину передньої панелі, а комплектація мала включати автопілот та камери замість дзеркал.

Обидва авто отримали повнопривідну 489-сильну установку з батареєю на 91 кВт-год, а їх запас ходу складає понад 480 км.

Раніше ми повідомяли, що через політику Трампа японська компанія Honda відмовилася від запуску одразу трьох нових електромобілів, які планували виробляти у США.

