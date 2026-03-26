0 800 307 555
Sony відмовляється від випуску вже готових електрокарів

Електромобілі Afeela від Sony і Honda не стануть серійними
Електромобілі Afeela від Sony і Honda не стануть серійними
Електромобілі Afeela від Sony та Honda не стануть серійними. Компанія відмовилася від виробництва фактично готових моделей в останній момент.
Про це повідомляє сайт Motor1, посилаючись на джерела в Honda.

Що про це відомо

Перший електромобіль Sony планували вивести на ринок під кінець 2026 року за ціною від $90 тисяч, проте тепер проєкт Afeela закривають і його моделі не випускатимуть.
Саме Honda виступила партнером Sony у створенні електричних Afeela. Із цією метою було створене спільне підприємство Sony-Honda Mobility, а виробляти електромобілі Afeela планували в США.
Sony відмовляється від випуску вже готових електрокарів
Утім, через зміни політиці щодо електромобілів при адміністрації Дональда Трампа попит на ці моделі на американському ринку різко знизився. Це змусило Honda змінити стратегію і зробити ставку на гібриди, а також відмовитися від низки електричних моделей. Серед них — не лише Afeela, а й електромобілі Honda 0 та Acura RSX.

Що відомо про електромобілі Sony-Honda Afeela

Перший електромобіль Sony та Honda представили в якості концепту на шоу CES-2020 в Лас-Вегасі — це був седан, а за рік презентували споріднений електрокросовер Afeela 2. До 2026 року показали фактично готові серійні моделі.
Sony відмовляється від випуску вже готових електрокарів
  • Електромобілі Afeela сягають приблизно 5 м завдовжки та вирізняються обтічним дизайном із аркоподібним дахом.
  • У їх салоні встановили кермо-штурвал та екран на всю ширину передньої панелі, а комплектація мала включати автопілот та камери замість дзеркал.
  • Обидва авто отримали повнопривідну 489-сильну установку з батареєю на 91 кВт-год, а їх запас ходу складає понад 480 км.
Раніше ми повідомяли, що через політику Трампа японська компанія Honda відмовилася від запуску одразу трьох нових електромобілів, які планували виробляти у США.
