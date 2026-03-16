Винен Трамп: Honda скасувала запуск трьох нових електромобілів Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Honda відмовилася, зокрема, від кросовера Acura RSX

Японська компанія Honda відмовилася від запуску одразу трьох нових електромобілів, які планували виробляти у США. Йдеться про моделі Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV та преміальний кросовер Acura RSX. Інформацію офіційно підтвердили в компанії.

Плани виробництва скасували перед стартом

Футуристичні електромобілі серії Honda 0 та електрокросовер Acura RSX планували запустити у серійне виробництво у США наприкінці 2026 року. Однак ці плани скасували практично в останній момент.

У Honda пояснили таке рішення переглядом стратегії на тлі змін у бізнес-середовищі. За нових умов рентабельність електромобілів суттєво знизилася, тому їх виробництво може стати збитковим.

Причина

Північноамериканський ринок мав стати ключовим для нових моделей. Однак політика адміністрації Дональда Трампа не стимулює розвиток електротранспорту.

Читайте також Тарифи Трампа обвалили прибутки: Honda втрачає мільярди через ще одну причину

Зокрема, скасування пільг для електрокарів призвело до падіння продажів. Крім того, досі залишається невизначеною ситуація з митами. Хоча автомобілі планували збирати у США, значна частина комплектуючих мала надходити з інших країн.

Honda робить ставку на гібриди

За останні два роки компанія інвестувала близько 15,5 млрд доларів у розробку нової лінійки електромобілів та модернізацію виробництва.

Після перегляду планів Honda вирішила більше зосередитися на гібридних автомобілях, які нині користуються стабільним попитом і забезпечують вищу рентабельність.

Фокус За матеріалами:

