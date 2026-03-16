Винен Трамп: Honda скасувала запуск трьох нових електромобілів

Honda відмовилася, зокрема, від кросовера Acura RSX
Японська компанія Honda відмовилася від запуску одразу трьох нових електромобілів, які планували виробляти у США. Йдеться про моделі Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV та преміальний кросовер Acura RSX. Інформацію офіційно підтвердили в компанії.

Плани виробництва скасували перед стартом

Футуристичні електромобілі серії Honda 0 та електрокросовер Acura RSX планували запустити у серійне виробництво у США наприкінці 2026 року. Однак ці плани скасували практично в останній момент.
У Honda пояснили таке рішення переглядом стратегії на тлі змін у бізнес-середовищі. За нових умов рентабельність електромобілів суттєво знизилася, тому їх виробництво може стати збитковим.

Причина

Північноамериканський ринок мав стати ключовим для нових моделей. Однак політика адміністрації Дональда Трампа не стимулює розвиток електротранспорту.
Зокрема, скасування пільг для електрокарів призвело до падіння продажів. Крім того, досі залишається невизначеною ситуація з митами. Хоча автомобілі планували збирати у США, значна частина комплектуючих мала надходити з інших країн.

Honda робить ставку на гібриди

За останні два роки компанія інвестувала близько 15,5 млрд доларів у розробку нової лінійки електромобілів та модернізацію виробництва.
Після перегляду планів Honda вирішила більше зосередитися на гібридних автомобілях, які нині користуються стабільним попитом і забезпечують вищу рентабельність.
За матеріалами:
Фокус
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
