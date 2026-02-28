Найкращі преміальні вживані кросовери: ТОП-10 моделей Сьогодні 23:05 — Технології&Авто

Експерти склали список преміальних вживаних кросоверів. Такі моделі на вторинному ринку приваблюють своїми цінами. Ці машини пропонують багате оснащення, якість і стиль. До того ж у ТОП-10 потрапили найнадійніші машини.

Найкращі автомобілі знайшли в WhatCar. Список налічує популярні та доволі дорогі машини. Однак кросовери з пробігом стають набагато доступнішими.

Чому взагалі варто задуматися про покупку преміального автомобіля з пробігом? Такий варіант чудово підійде покупцям, які хочуть отримати більше якості, розкоші та комфорту за свої гроші.

Іноді подібні машини на вторинному ринку можуть не надто відрізнятися в ціні від простіших масових моделей.

Найкращі преміальні вживані кросовери у 2026 році:

Porsche Macan (з 2014 року); Tesla Model Y (з 2022 року); BMW X5 (бензин і плагін-гібрид, з 2018 року); Mercedes GLB (з 2019 року); BMW iX3 (2021−2025); Mercedes GLC (з 2015 року); Land Rover Defender (з 2020 року); Mercedes EQA (з 2021 року); BMW X3 (дизель, 2018−2024); Volvo XC60 (плагін-гібрид, з 2017 року).

