Найкращі преміальні вживані кросовери: ТОП-10 моделей
Експерти склали список преміальних вживаних кросоверів. Такі моделі на вторинному ринку приваблюють своїми цінами. Ці машини пропонують багате оснащення, якість і стиль. До того ж у ТОП-10 потрапили найнадійніші машини.
Найкращі автомобілі знайшли в WhatCar. Список налічує популярні та доволі дорогі машини. Однак кросовери з пробігом стають набагато доступнішими.
Чому взагалі варто задуматися про покупку преміального автомобіля з пробігом? Такий варіант чудово підійде покупцям, які хочуть отримати більше якості, розкоші та комфорту за свої гроші.
Іноді подібні машини на вторинному ринку можуть не надто відрізнятися в ціні від простіших масових моделей.
Найкращі преміальні вживані кросовери у 2026 році:
- Porsche Macan (з 2014 року);
- Tesla Model Y (з 2022 року);
- BMW X5 (бензин і плагін-гібрид, з 2018 року);
- Mercedes GLB (з 2019 року);
- BMW iX3 (2021−2025);
- Mercedes GLC (з 2015 року);
- Land Rover Defender (з 2020 року);
- Mercedes EQA (з 2021 року);
- BMW X3 (дизель, 2018−2024);
- Volvo XC60 (плагін-гібрид, з 2017 року).
Поділитися новиною
Також за темою
OpenAI розробляє розумну колонку та ще низку ШІ-пристроїв
У WhatsApp з’явилася нова функція для групових бесід
Рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
Ризики «продажу» авто за довіреністю
В ЄС знизились продажі нових легкових авто
Плагін-гібриди використовують в 3 рази більше пального, ніж обіцяють виробники