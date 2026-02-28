0 800 307 555
Найкращі преміальні вживані кросовери: ТОП-10 моделей

80
Porsche Macan 2017
Porsche Macan 2017
Експерти склали список преміальних вживаних кросоверів. Такі моделі на вторинному ринку приваблюють своїми цінами. Ці машини пропонують багате оснащення, якість і стиль. До того ж у ТОП-10 потрапили найнадійніші машини.
Найкращі автомобілі знайшли в WhatCar. Список налічує популярні та доволі дорогі машини. Однак кросовери з пробігом стають набагато доступнішими.
Чому взагалі варто задуматися про покупку преміального автомобіля з пробігом? Такий варіант чудово підійде покупцям, які хочуть отримати більше якості, розкоші та комфорту за свої гроші.
Іноді подібні машини на вторинному ринку можуть не надто відрізнятися в ціні від простіших масових моделей.

Найкращі преміальні вживані кросовери у 2026 році:

  1. Porsche Macan (з 2014 року);
  2. Tesla Model Y (з 2022 року);
  3. BMW X5 (бензин і плагін-гібрид, з 2018 року);
  4. Mercedes GLB (з 2019 року);
  5. BMW iX3 (2021−2025);
  6. Mercedes GLC (з 2015 року);
  7. Land Rover Defender (з 2020 року);
  8. Mercedes EQA (з 2021 року);
  9. BMW X3 (дизель, 2018−2024);
  10. Volvo XC60 (плагін-гібрид, з 2017 року).
