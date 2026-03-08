Названо найпопулярніші авто в приватному та бізнес-секторі Сьогодні 07:03 — Технології&Авто

ТОП-5 авто серед українців і компаній, Фото: freepik

У лютому український автопарк поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

У порівнянні з лютим 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку впали на 16%, а у корпоративному збільшились на 4%.

Які авто обирали приватні покупці

Найпопулярнішою моделлю серед приватних покупців став Toyota RAV-4 — у лютому зареєстрували 288 таких автомобілів.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

Toyota Land Cruiser Prado — 150 авто;

Hyundai Tucson — 147 авто;

Mazda CX-5 — 140 авто;

Skoda Karoq — 93 авто.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster — 241 авто;

Toyota RAV-4 — 84 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 79 авто;

Toyota Hilux — 52 авто;

Skoda Kodiaq — 50 авто.

Раніше Finance.ua писав , що у лютому десять найпопулярніших моделей сформували 42% ринку нових легкових автомобілів в Україні. До десятки бестселерів потрапили виключно кросовери, а автомобілі китайських брендів у цьому рейтингу відсутні.

