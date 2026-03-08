Названо найпопулярніші авто в приватному та бізнес-секторі
У лютому український автопарк поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
У порівнянні з лютим 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку впали на 16%, а у корпоративному збільшились на 4%.
Які авто обирали приватні покупці
Найпопулярнішою моделлю серед приватних покупців став Toyota RAV-4 — у лютому зареєстрували 288 таких автомобілів.
До п’ятірки лідерів також увійшли:
- Toyota Land Cruiser Prado — 150 авто;
- Hyundai Tucson — 147 авто;
- Mazda CX-5 — 140 авто;
- Skoda Karoq — 93 авто.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 241 авто;
- Toyota RAV-4 — 84 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 79 авто;
- Toyota Hilux — 52 авто;
- Skoda Kodiaq — 50 авто.
Раніше Finance.ua писав, що у лютому десять найпопулярніших моделей сформували 42% ринку нових легкових автомобілів в Україні. До десятки бестселерів потрапили виключно кросовери, а автомобілі китайських брендів у цьому рейтингу відсутні.
Поділитися новиною
Також за темою
Названо найпопулярніші авто в приватному та бізнес-секторі
Ultrahuman представила смарткільце, що може працювати до 15 днів (фото)
Найдешевший седан Nissan 2026 року показали офіційно
Toyota відкликає Corolla 2026 через помилку виробництва фар
Названі найекономніші гібридні кросовери у 2026 році
Смартфони Samsung тепер можна використати замість ключів для дому