ТОП-10 нових легковиків лютого: у рейтингу лише кросовери (інфографіка) Сьогодні 19:15 — Технології&Авто

Toyota RAV-4 - найпопулярніше нове легкове авто лютого, Фото: Toyota

У лютому десять найпопулярніших моделей сформували 42% ринку нових легкових автомобілів в Україні. Бестселером місяця став Toyota RAV-4.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Аналітики зазначають, до десятки бестселерів потрапили виключно кросовери, а автомобілі китайських брендів у цьому рейтингу відсутні.

Найбільший попит у лютому мав Toyota RAV-4 — українці зареєстрували 372 таких автомобілі.

ТОП-10 нових легковиків лютого, Інфографіка створена за допомогою ШІ

