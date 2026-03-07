ТОП-10 нових легковиків лютого: у рейтингу лише кросовери (інфографіка)
У лютому десять найпопулярніших моделей сформували 42% ринку нових легкових автомобілів в Україні. Бестселером місяця став Toyota RAV-4.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Аналітики зазначають, до десятки бестселерів потрапили виключно кросовери, а автомобілі китайських брендів у цьому рейтингу відсутні.
Найбільший попит у лютому мав Toyota RAV-4 — українці зареєстрували 372 таких автомобілі.
