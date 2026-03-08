Ultrahuman представила смарткільце, що може працювати до 15 днів (фото)
Компанія Ultrahuman представила нову смарткільце третього покоління Ring Pro, здатне працювати до 15 днів.
Про це повідомляє TechCrunch.
Ring Pro пропонує до 15 днів автономної роботи, тоді як попередня модель Ring Air здатна була працювати чотири-шість днів.
Крім того, Ring Pro має оновлену архітектуру датчиків серцевого ритму для покращеної якості сигналу під час сну та новий процесор.
Пристрій може зберігати дані про здоров’я впродовж 250 днів. Він важить приблизно на 5−6% більше, ніж Ring Air.
Вартість нового гаджета становить 479 доларів. Попередні замовлення будуть доступні по всьому світу, за винятком США, а поставки розпочнуться у березні.
У жовтні 2025 року Комісія з міжнародної торгівлі США винесла рішення на користь фінської Oura у патентному спорі й заборонила Ultrahuman ввозити нові партії смарткілець.
За словами співзасновника та генерального директора Мохіта Кумара, на США припадало близько 45% від приблизно 700 000 щоденних активних користувачів Ultrahuman у світі.
