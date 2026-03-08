Найдешевший седан Nissan 2026 року показали офіційно Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

Новий Nissan Versa отримав сучасний дизайн, Фото: Nissan

Модель Nissan Versa — найдешевший седан виробника у 2026 році для глобального ринку. Це довгоочікуваний бюджетник, який показали офіційно після модернізації. Більш сучасну модель вже відправили у виробництво — конвеєрна лінія мексиканського заводу розпочала роботу.

Виробник розкрив подробиці дизайну седана Nissan Versa на офіційних фото.

Бюджетник Nissan зазнав рестайлінгу для 2026 року. Компактний автомобіль отримав повністю іншу передню частину з ефектною світлотехнікою і незвичайним оформленням бампера. Виробник запропонує нові колісні диски та оновлену палітру кольорів для кузова.

Новий Nissan Versa отримав сучасний дизайн, Фото: Nissan

В оформленні салону Nissan Versa змінилося оздоблення. З’явилися бездротові Apple CarPlay та Android Auto на 9-дюймовому моніторі (12 дюймів у топовій модифікації).

У рух автомобіль приводить 118-сильний двигун. Ринок США Nissan Versa з ціною від 17 000 доларів уже залишив. Але виробник поки не уточнив час повернення моделі після модернізації.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.