Найдешевший седан Nissan 2026 року показали офіційно

Новий Nissan Versa отримав сучасний дизайн
Новий Nissan Versa отримав сучасний дизайн, Фото: Nissan
Модель Nissan Versa — найдешевший седан виробника у 2026 році для глобального ринку. Це довгоочікуваний бюджетник, який показали офіційно після модернізації. Більш сучасну модель вже відправили у виробництво — конвеєрна лінія мексиканського заводу розпочала роботу.
Виробник розкрив подробиці дизайну седана Nissan Versa на офіційних фото.
Бюджетник Nissan зазнав рестайлінгу для 2026 року. Компактний автомобіль отримав повністю іншу передню частину з ефектною світлотехнікою і незвичайним оформленням бампера. Виробник запропонує нові колісні диски та оновлену палітру кольорів для кузова.
В оформленні салону Nissan Versa змінилося оздоблення. З’явилися бездротові Apple CarPlay та Android Auto на 9-дюймовому моніторі (12 дюймів у топовій модифікації).
У рух автомобіль приводить 118-сильний двигун. Ринок США Nissan Versa з ціною від 17 000 доларів уже залишив. Але виробник поки не уточнив час повернення моделі після модернізації.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
