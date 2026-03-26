OpenAI закриває ШІ-додаток з генерування відео Sora

Американський стартап OpenAI припиняє роботу додатку з генерування відео на основі штучного інтелекту Sora.

Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережі Х.

«Ми прощаємося з Sora. Усім, хто створював разом із Sora, ділився ним та будував навколо нього спільноту: дякуємо. Те, що ви зробили разом із Sora, мало значення, і ми розуміємо, що ця новина вас розчаровує», — йдеться у повідомленні.

CNBC зазначає , що цей додаток був представлений 6 місяців тому.

Дедлайни роботи додатку

У компанії пообіцяли невдовзі поділитися з користувачами інформацією щодо дедлайнів роботи додатку та того, як вони зможуть зберегти свої роботи у Sora.

Хоча Sora була надзвичайно популярною серед користувачів і досягла одного мільйона завантажень менш ніж за п’ять днів після запуску наприкінці вересня, OpenAI нині відмовляється від деяких значних планів витрат, відкладаючи певні власні амбітні проєкти.

Компанія намагається виправдати свою оцінку в 730 мільярдів доларів США і готує ґрунт для потенційної первинної публічної пропозиції (IPO).

