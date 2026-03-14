Porsche спростувала чутки про скасування електричних Boxster і Cayman

Шпигунське фото електричного Porsche Cayman, Фото: KGP Photography
У компанії Porsche заявили, що чутки про скасування електричних версій спортивних моделей Porsche 718 Boxster і Porsche 718 Cayman не відповідають дійсності. Хоча офіційна дата дебюту електричних наступників поки не оголошена, у компанії запевняють, що робота над ними триває.
Ще чотири роки тому Porsche оголосила про намір замінити лінійку 718 повністю електричними моделями.
Бензинові версії з двигунами внутрішнього згоряння припинили випускати у жовтні минулого року, однак електричні заміни досі не були представлені. Через це в мережі почали з’являтися припущення, що проєкт можуть взагалі закрити.
Керівник Porsche Cars Australia Деніел Шмоллінгер спростував ці чутки. За його словами, він уже мав можливість протестувати майбутній електричний спорткар на гоночному треку і залишився дуже вражений.
За відчуттями автомобіль зберігає характерну для Boxster керованість і відчуття від водіння, а електродвигун робить динаміку ще більш виразною.
Шпигунське фото електричного Porsche Cayman, Фото: KGP Photography
Водночас компанія частково відійшла від початкової стратегії повної електрифікації. У Porsche вже заявили, що «топові» версії моделей 718 можуть знову отримати бензинові двигуни.
Поки що не зрозуміло, чи йдеться про модернізовані версії попереднього покоління 718, чи про адаптацію нової платформи PPE Sport, яка розроблялася для електромобілів.
За даними інсайдерів, спочатку Porsche може повернути бензинові версії 718 у вигляді еволюції покоління 982, оснащеної електрифікованим опозитним шестициліндровим двигуном від Porsche 911 GTS.
Такі моделі можуть стати тимчасовим рішенням до появи нового покоління Boxster і Cayman, яке потенційно підтримуватиме як електричні, так і традиційні силові установки.
У компанії наголошують, що керівництво регулярно переглядає стратегію розвитку та оцінює різні варіанти. Тому Porsche не виключає сценарію, за якого майбутні Boxster і Cayman пропонуватимуться одразу у двох версіях — з електричним приводом і з двигунами внутрішнього згоряння.
Це дозволить бренду задовольнити як прихильників електромобілів, так і шанувальників класичних спортивних авто.
