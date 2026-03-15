Apple готує нову преміальну лінійку Ultra-пристроїв Сьогодні 04:13 — Технології&Авто

Нові Ultra-пристрої не замінять лінійку Pro, а стануть новим рівнем вищим за неї

Компанія Apple працює над запуском нової лінійки преміальних пристроїв Ultra, яка доповнить, а не замінить існуючу серію Pro.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

За його словами, паралельно з розширенням бюджетного сегменту, представленого новими iPhone 17e та MacBook Neo, компанія готує і нову категорію дорогих пристроїв, які позиціонуватимуться вище за Pro-версії.

Одним із перших гаджетів нової серії може стати MacBook із сенсорним OLED-екраном. Очікується, що така модель буде приблизно на 20% дорожчою за найпотужніші версії ноутбуків Apple, які вийдуть у 2025 році.

Ще одним ключовим пристроєм стане перший складний смартфон компанії. За словами Гурмана, він може отримати назву iPhone Ultra. Така назва частково пояснюється маркетингом: очікувана ціна понад $2000 виглядатиме менш різкою в межах нової преміальної категорії.

Передбачається, що у розкладеному вигляді смартфон матиме співвідношення сторін 4:3, а складка між екранами буде майже непомітною.

Третім пристроєм у серії можуть стати нові бездротові навушники AirPods Ultra. За попередньою інформацією, вони отримають вбудовані камери та інфрачервоні сенсори, які забезпечуватимуть роботу функцій Visual Intelligence — технології, що дозволяє штучному інтелекту аналізувати навколишнє середовище та надавати користувачеві контекстну інформацію.

Не виключено, що в майбутньому Apple може розширити лінійку Ultra і на інші пристрої. Зокрема, подібні моделі можуть з’явитися серед планшетів iPad з OLED-екранами або серед настільних комп’ютерів iMac із більшими дисплеями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.