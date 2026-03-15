Apple готує нову преміальну лінійку Ultra-пристроїв
Компанія Apple працює над запуском нової лінійки преміальних пристроїв Ultra, яка доповнить, а не замінить існуючу серію Pro.
Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.
За його словами, паралельно з розширенням бюджетного сегменту, представленого новими iPhone 17e та MacBook Neo, компанія готує і нову категорію дорогих пристроїв, які позиціонуватимуться вище за Pro-версії.
Одним із перших гаджетів нової серії може стати MacBook із сенсорним OLED-екраном. Очікується, що така модель буде приблизно на 20% дорожчою за найпотужніші версії ноутбуків Apple, які вийдуть у 2025 році.
Ще одним ключовим пристроєм стане перший складний смартфон компанії. За словами Гурмана, він може отримати назву iPhone Ultra. Така назва частково пояснюється маркетингом: очікувана ціна понад $2000 виглядатиме менш різкою в межах нової преміальної категорії.
Передбачається, що у розкладеному вигляді смартфон матиме співвідношення сторін 4:3, а складка між екранами буде майже непомітною.
Третім пристроєм у серії можуть стати нові бездротові навушники AirPods Ultra. За попередньою інформацією, вони отримають вбудовані камери та інфрачервоні сенсори, які забезпечуватимуть роботу функцій Visual Intelligence — технології, що дозволяє штучному інтелекту аналізувати навколишнє середовище та надавати користувачеві контекстну інформацію.
Не виключено, що в майбутньому Apple може розширити лінійку Ultra і на інші пристрої. Зокрема, подібні моделі можуть з’явитися серед планшетів iPad з OLED-екранами або серед настільних комп’ютерів iMac із більшими дисплеями.
