5 щоденних звичок, які «вбивають» батарею ноутбука Сьогодні 01:11 — Технології&Авто

Акумулятори ноутбуків зношуються з часом, проте правильні звички можуть істотно продовжити термін їх служби. Досить стежити за температурою пристрою, не тримати заряд постійно на 100% і використовувати якісні аксесуари — це допоможе зберегти автономність ноутбука на роки.

Експерти BGR виділяють 5 найпоширеніших дій, які можуть значно скоротити термін служби батареї.

1. Тримати ноутбук весь час підключеним до мережі

Однією з найчастіших помилок є постійне використання ноутбука на зарядці з повністю зарядженою батареєю. Літій-іонні акумулятори не люблять тривале перебування на рівні 100%. Це прискорює їх старіння і знижує максимальну ємність.

Фахівці радять по можливості тримати заряд приблизно в діапазоні 20−80% і відключати живлення, коли батарея вже майже повна — за аналогією з телефонами.

2. Регулярно розряджати ноутбук до нуля

Інша поширена звичка — регулярно розряджати ноутбук до нуля. Деякі користувачі вважають, що так «калібрується» батарея, але часті глибокі розряди, навпаки, погіршують стан акумулятора.

Якщо батарея постійно падає до 0%, це збільшує знос елементів і з часом знижує автономність пристрою.

3. Використання несертифікованих зарядних пристроїв і кабелів

Також негативно на батарею наших ноутбуків впливає використання несертифікованих зарядних пристроїв і кабелів.

Дешеві аксесуари можуть подавати нестабільну напругу і не відповідати стандартам безпеки, що підвищує ризик перегріву і пошкодження акумулятора.

Тому фахівці рекомендують використовувати оригінальні зарядні пристрої або сертифіковані аналоги від відомих брендів.

4. Погана вентиляція

Ще одна проблема — перегрів ноутбука через погану вентиляцію. Багато людей працюють з пристроєм на дивані, ліжку або колінах, перекриваючи вентиляційні отвори. У результаті тепло накопичується всередині корпусу, що прискорює деградацію батареї та інших компонентів.

Краще ставити ноутбук на рівну тверду поверхню або використовувати охолоджувальну підставку.

5. Ігнорування оновлень

Нарешті, багато хто ігнорує оновлення програмного забезпечення. Однак системні оновлення дуже часто містять оптимізацію енергоспоживання та виправлення помилок.

Якщо не оновлювати операційну систему та додатки, ноутбук може працювати менш ефективно, що призводить до додаткового навантаження на батарею і скорочує час автономної роботи.

УНІАН

