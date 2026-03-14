Як людині з інвалідністю отримати консультацію юриста вдома Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Якщо людина через стан здоров’я не може самостійно звернутися до бюро чи консультаційного пункту системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД), юристи можуть надати їй допомогу за місцем проживання або перебування. Фахівці виїжджають, зокрема, до віддалених населених пунктів, військових шпиталів, а також будинків-інтернатів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

У 2025 році юристи надали 443 адресні правничі консультації.

Найчастіше звертаються з питань:

отримання грошової допомоги у зв’язку з пораненням;

направлення на ВЛК та виплат під час лікування;

скасування судових наказів щодо боргів за комунальні послуги;

представництва інтересів у суді;

отримання обмежувального припису.

Як отримати правничу допомогу на дому

Щоб отримати допомогу, залиште заявку за номером — 0 800 213 103 (дзвінки в межах України безкоштовні).

Фахівці зафіксують звернення та повідомлять про дату і час можливого візиту юриста. Спеціаліст у погоджений час прийде за місцем проживання чи перебування людини — додому, у лікарню, геріатричний пансіонат тощо.

Також отримати консультацію можна дистанційно:

Telegram — LegalAidUkraineBot

Facebook — Ukraine.Legal.Aid

Instagram — ualeagalaid

+38 044 363 10 41 — для дзвінків з-за кордону.

Яку допомогу можна отримати

Люди з інвалідністю можуть звернутися до місцевих центрів системи БПД та отримати безоплатну первинну правничу допомогу, яка включає:

надання правової інформації;

консультації та роз’яснення з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних);

допомогу у забезпеченні доступу до вторинної правничої допомоги та медіації.

Особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу замість пенсії у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право також на безоплатну вторинну правничу допомогу.

Вона передбачає представництво інтересів у судах, державних органах та органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів для звернення до суду.

Як подати звернення

Звернення про надання вторинної правничої допомоги подається до місцевих центрів або бюро правничої допомоги за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації. Особи з інвалідністю, визнані судом недієздатними або з обмеженою дієздатністю, звертаються через опікунів або піклувальників.

До звернення додаються:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

пенсійне посвідчення або документ про призначення соціальної допомоги;

довідка про встановлення інвалідності;

довідка про розмір пенсії або соціальної допомоги.

