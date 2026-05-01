85% українців хочуть працювати в Україні: стан ринку праці навесні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів в Україні більше не означає достатньо можливостей для працевлаштування. Попит і пропозиція розходяться не за кількістю, а за якістю. І саме здатність швидко адаптуватися — як для бізнесу, так і для працівників — визначатиме, хто зможе втриматися на плаву в цій новій економічній реальності.

На початку 2026 року цей розрив став особливо помітним та перетворився на системну проблему.

Про це повідоляєть в дослідженні «Барометр ринку праці», проведене компанією GRC.UA

Де дефіцит кадрів

Українські компанії відчувають стабільну нестачу кадрів не лише в робітничих професіях, як це було раніше, а практично на всіх рівнях.

Водночас 30% роботодавців прямо говорять про невідповідність між тим, яких спеціалістів вони потребують, і тими, хто є на ринку. Рік тому цей розрив був меншим, але тренд очевидний — система не встигає за змінами економіки.

Кожен четвертий спеціаліст стикається зі зменшенням кількості вакансій у своїй професії.

Найбільш відчутно це у сферах HeReCa, нафтогазовій галузі, HR, державному секторі, важкій промисловості та сфері обслуговування. Навіть ІТ, який ще донедавна був символом стабільного попиту, більше не гарантує швидкого працевлаштування. Пошук роботи стає довшим, а конкуренція жорсткішою.

Половина українців уже замислюється про зміну професії, прагнучи залишатися конкурентними. Частина з них діє: кожен десятий уже навчається новому фаху, ще частина планує це зробити найближчим часом.

Ринок праці запускає процес масового рескілінгу, який ще кілька років тому здавався опцією, а тепер стає необхідністю.

Тенденції

Не зважаючи на труднощі на ринку праці та загалом в країні, більшість українців не розглядає еміграцію, як єдиний вихід.

85% хочуть працювати в Україні, навіть якщо це означає зміну професії або тривалий пошук роботи. Це створює потенціал для внутрішнього перезапуску ринку праці, але водночас формує запит на системні рішення.

Кожен п’ятий опитаний прямо говорить про необхідність доступного навчання новим професіям, а також допомоги у працевлаштуванні. У країні, де економіка змінюється швидше, ніж встигають оновлюватися професійні навички, роль таких програм стає критичною.

30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим. За даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.

Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано в Києві — 49 381 грн. Найнижчий показник зафіксовано у Кіровоградській області — 21 375 грн.

