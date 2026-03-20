Робота в Україні: які зарплати пропонують і де шукати вакансії

Пошук роботи на Єдиному порталі вакансій
На тлі дефіциту кадрів в Україні роботодавці активно шукають працівників, однак багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу. Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції з усього ринку.
Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Які зарплати пропонують

На порталі представлені вакансії з різним рівнем оплати — від масових професій до високооплачуваних спеціальностей.
Зокрема:
  • у Силах оборони середня зарплата становить близько 170 тис. грн;
  • кухар у Києві може розраховувати на 125 тис. грн;
  • лікар-анестезіолог у столиці — близько 120 тис. грн;
  • інженер у Броварах — до 100 тис. грн;
  • водій на Закарпатті — до 90 тис. грн.

Скільки вакансій доступно

Єдиний портал вакансій щодня акумулює майже всі пропозиції роботи в країні, адже об’єднує:
  • базу Державної служби зайнятості;
  • вакансії з найбільших українських сайтів пошуку роботи.
Станом на березень 2026 року:
  • щодня додається близько 3,5 тисяч нових вакансій;
  • загалом доступно близько 230 тисяч пропозицій;
  • охоплено приблизно 3 тисячі професій — від масових до вузькоспеціалізованих.
Серед популярних — водії та продавці, серед рідкісних — меланжисти чи дробильники.
Як шукати роботу

Користувачі можуть знайти вакансії двома основними способами.
1. Класичний пошук:
  • обрати регіон, область або громаду;
  • вказати тип зайнятості (повна чи тимчасова);
  • вибрати сферу діяльності;
  • задати бажану зарплату та конкретну посаду.
Окремо доступні категорії:
  • вакансії державного сектору;
  • пропозиції у Силах безпеки та оборони;
  • робота для ветеранів;
  • вакансії з наданням житла.
2. Пошук за допомогою ШІ:
  • завантажити резюме або ввести ключові слова;
  • система автоматично підбере релевантні вакансії.

Які можливості дає портал

Після налаштування пошуку користувач отримує доступ до сотень тисяч актуальних пропозицій з прозорими умовами працевлаштування.
Крім того, портал відкриває додаткові можливості:
  • можна знайти роботу відповідно до власних навичок;
  • у разі нестачі кваліфікації — звернутися до центру зайнятості;
  • отримати інформацію про навчання або перекваліфікацію.
Раніше ми писали, що за даними Work.ua, середня зарплата у вакансіях становить 27 500 грн.
Також ми повідомляли, що згідно з результатами опитування, переважна більшість українських роботодавців планують підвищувати зарплати у 2026 році.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
