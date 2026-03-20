Робота в Україні: які зарплати пропонують і де шукати вакансії
На тлі дефіциту кадрів в Україні роботодавці активно шукають працівників, однак багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу. Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції з усього ринку.
Про це повідомила Державна служба зайнятості.
Які зарплати пропонують
На порталі представлені вакансії з різним рівнем оплати — від масових професій до високооплачуваних спеціальностей.
Зокрема:
- у Силах оборони середня зарплата становить близько 170 тис. грн;
- кухар у Києві може розраховувати на 125 тис. грн;
- лікар-анестезіолог у столиці — близько 120 тис. грн;
- інженер у Броварах — до 100 тис. грн;
- водій на Закарпатті — до 90 тис. грн.
Скільки вакансій доступно
Єдиний портал вакансій щодня акумулює майже всі пропозиції роботи в країні, адже об’єднує:
- базу Державної служби зайнятості;
- вакансії з найбільших українських сайтів пошуку роботи.
Станом на березень 2026 року:
- щодня додається близько 3,5 тисяч нових вакансій;
- загалом доступно близько 230 тисяч пропозицій;
- охоплено приблизно 3 тисячі професій — від масових до вузькоспеціалізованих.
Серед популярних — водії та продавці, серед рідкісних — меланжисти чи дробильники.
Як шукати роботу
Користувачі можуть знайти вакансії двома основними способами.
1. Класичний пошук:
- обрати регіон, область або громаду;
- вказати тип зайнятості (повна чи тимчасова);
- вибрати сферу діяльності;
- задати бажану зарплату та конкретну посаду.
Окремо доступні категорії:
- вакансії державного сектору;
- пропозиції у Силах безпеки та оборони;
- робота для ветеранів;
- вакансії з наданням житла.
- завантажити резюме або ввести ключові слова;
- система автоматично підбере релевантні вакансії.
Які можливості дає портал
Після налаштування пошуку користувач отримує доступ до сотень тисяч актуальних пропозицій з прозорими умовами працевлаштування.
Крім того, портал відкриває додаткові можливості:
- можна знайти роботу відповідно до власних навичок;
- у разі нестачі кваліфікації — звернутися до центру зайнятості;
- отримати інформацію про навчання або перекваліфікацію.
Раніше ми писали, що за даними Work.ua, середня зарплата у вакансіях становить 27 500 грн.
Також ми повідомляли, що згідно з результатами опитування, переважна більшість українських роботодавців планують підвищувати зарплати у 2026 році.
