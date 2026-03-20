Робота в Україні: які зарплати пропонують і де шукати вакансії Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Пошук роботи на Єдиному порталі вакансій

На тлі дефіциту кадрів в Україні роботодавці активно шукають працівників, однак багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу. Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції з усього ринку.

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Які зарплати пропонують

На порталі представлені вакансії з різним рівнем оплати — від масових професій до високооплачуваних спеціальностей.

Зокрема:

у Силах оборони середня зарплата становить близько 170 тис. грн;

кухар у Києві може розраховувати на 125 тис. грн;

лікар-анестезіолог у столиці — близько 120 тис. грн;

інженер у Броварах — до 100 тис. грн;

водій на Закарпатті — до 90 тис. грн.

Скільки вакансій доступно

Єдиний портал вакансій щодня акумулює майже всі пропозиції роботи в країні, адже об’єднує:

базу Державної служби зайнятості;

вакансії з найбільших українських сайтів пошуку роботи.

Станом на березень 2026 року:

щодня додається близько 3,5 тисяч нових вакансій;

загалом доступно близько 230 тисяч пропозицій;

охоплено приблизно 3 тисячі професій — від масових до вузькоспеціалізованих.

Серед популярних — водії та продавці, серед рідкісних — меланжисти чи дробильники.

Читайте також 10 професій, що втратили актуальність за одне покоління

Як шукати роботу

Користувачі можуть знайти вакансії двома основними способами.

обрати регіон, область або громаду;

вказати тип зайнятості (повна чи тимчасова);

вибрати сферу діяльності;

задати бажану зарплату та конкретну посаду.

Окремо доступні категорії:

вакансії державного сектору;

пропозиції у Силах безпеки та оборони;

робота для ветеранів;

вакансії з наданням житла.

завантажити резюме або ввести ключові слова;

система автоматично підбере релевантні вакансії.

Які можливості дає портал

Після налаштування пошуку користувач отримує доступ до сотень тисяч актуальних пропозицій з прозорими умовами працевлаштування.

Крім того, портал відкриває додаткові можливості:

можна знайти роботу відповідно до власних навичок;

у разі нестачі кваліфікації — звернутися до центру зайнятості;

отримати інформацію про навчання або перекваліфікацію.

27 500 грн.

планують підвищувати зарплати у 2026 році.

