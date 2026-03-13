Зарплати в Україні будуть рости: більшість роботодавців готують підвищення Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Українські компанії планують підвищувати зарплати працівникам

Переважна більшість українських роботодавців планують підвищувати зарплати у 2026 році, хоча минулий рік для бізнесу був непростим і супроводжувався навіть скороченням доходів частини працівників.

Про це свідчать результати дослідження «Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік», проведеного компанією Grc.ua

82,6% роботодавців планують підвищення зарплат

За даними дослідження, 82,6% компаній мають намір підвищити оплату праці у 2026 році. Найчастіше йдеться про помірне зростання доходів працівників. Зокрема:

близько 50% роботодавців планують підвищення зарплат на 11−20%;

майже 28% компаній розглядають підвищення менш ніж на 10%;

лише 4,7% організацій готові збільшити зарплати на 21−30%.

Ще 12,7% компаній не планують змінювати рівень оплати праці, а 4,7% роботодавців уже зараз допускають скорочення зарплат у 2026 році.

Найчастіше про можливе зниження доходів говорять у сферах FMCG, безпеки та охорони, виробництва та страхування — галузях, які найбільш чутливо реагують на зміни споживчого попиту.

У 2025 році частині працівників знизили зарплати

Попередній рік для українського ринку праці став роком компромісів. Попри заяви бізнесу про необхідність зберігати конкурентні зарплати, 15% працівників у 2025 році зіткнулися зі скороченням оплати праці. Це на 2% більше, ніж роком раніше.

Водночас 61,6% роботодавців називали збереження конкурентної зарплати одним із ключових завдань. Основними причинами стали дефіцит кадрів, складність закриття вакансій і високі очікування кандидатів. У таких умовах зарплата залишається одним із головних інструментів утримання працівників.

Бонуси переважно не зміняться

Бонусна частина доходів працівників, ймовірно, залишиться без суттєвих змін. Понад 79% роботодавців не планують переглядати преміальні виплати порівняно з 2025 роком.

Серед компаній, які все ж готові збільшувати бонуси, більшість також планує помірне зростання — у межах 11−20%.

Загалом ситуація на ринку праці залишається стриманою: бізнес намагається балансувати між необхідністю утримувати працівників і обмеженими фінансовими можливостями. Водночас більшість компаній розглядають підвищення зарплат як один із ключових кроків у 2026 році.

Раніше ми повідомляли, що за даними Work.ua, середня зарплата у вакансіях становить 27 500 грн. Водночас очікування кандидатів відрізняються залежно від статі:

середні зарплатні очікування чоловіків у резюме — 30 000 грн ;

у резюме — ; у жінок — 25 000 грн.

