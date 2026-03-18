10 професій, що втратили актуальність за одне покоління Сьогодні 14:04

Через розвиток технологій чимало професій втрачають актуальність

Зміни на ринку праці відбуваються швидше, ніж здається: ще вчора ці професії були звичними, а сьогодні майже зникли. Work.ua назвав 10 професій, які ми ще встигли застати, але які вже можемо згадувати із ностальгією.

Чому це цікаво

Зараз багато говорять про професії, які може замінити штучний інтелект. Хтось уже намагається опанувати «навички майбутнього», а хтось скептично спостерігає, як компанії після автоматизації повертають людей на роботу.

Втім, такі періоди ми вже проходили не раз — під час індустріальної революції, появи електрики, комп’ютерів, інтернету та мобільних технологій. Кожна нова хвиля змінювала ринок праці: одні професії зникали, інші трансформувалися.

Ось приклади професій, які ще нещодавно були звичними, а сьогодні стали рідкісними або зникли.

🎤 Кожну новину на Finance.ua можна не лише читати, а й слухати. Тисніть ▶️ на зображенні у новині й дізнавайтеся про все найважливіше ще швидше!

Диспетчер довідкової служби

Ще на початку 2000-х, щоб знайти номер телефону чи адресу, люди телефонували у довідкову службу — в Україні найвідомішим був номер 09. Диспетчери вручну шукали інформацію у довідниках або базах і диктували її абонентам. У великих містах це були цілі відділи операторів, які щодня обробляли сотні запитів.

Із розвитком інтернету потреба в таких послугах зникла. До 2010-х довідкові служби або закрилися, або стали автоматизованими, а частина працівників перейшла у кол-центри.

Адміністратор комп’ютерного залу та інтернет-кафе

У часи, коли комп’ютери й інтернет були не в кожному домі, популярними були інтернет-кафе та комп’ютерні клуби. Адміністратори продавали час за ПК, допомагали з програмами, запускали ігри та слідкували за технікою. Вони ж часто формували атмосферу — знали клієнтів і навіть організовували ігрові турніри.

З поширенням домашнього інтернету, ноутбуків і смартфонів такі заклади втратили популярність. У 2010-х інтернет-кафе майже зникли разом із цією професією.

Обслуговувач таксофонів

Таксофони колись були звичною частиною міста — їх встановлювали біля зупинок, вокзалів і на центральних вулицях. Працівники регулярно перевіряли апарати, ремонтували їх і інкасували гроші.

Із масовим поширенням мобільних телефонів у середині 2000-х потреба в таксофонах різко впала. До 2010-х більшість із них зникла, а разом із ними — і ця професія.

Оператор набору тексту / друкар

Раніше в установах працювали окремі люди, які набирали тексти з рукописів або диктофонів. Вони оформлювали документи, готували їх до друку й фактично пропускали через себе значну частину офіційної документації.

З поширенням комп’ютерів ця функція стала базовою навичкою для більшості працівників. У результаті професія зникла, «розчинившись» в офісній роботі.

Продавець-касир у магазині дисків

Ще не так давно фільми, музику та ігри купували на дисках у спеціалізованих магазинах або кіосках. Продавці допомагали знайти потрібний контент і радили новинки.

З появою швидкого інтернету та стримінгових сервісів такі точки продажу почали масово закриватися. Водночас сама професія продавця-касира залишилася, але вже в інших форматах торгівлі.

Кіоскер газет

Газетні кіоски раніше були всюди — біля метро, зупинок і ринків. Там продавали пресу, журнали та дрібні товари, а кіоскер відповідав за роботу точки й продажі.

Із переходом аудиторії в інтернет попит на друковану пресу впав. Багато кіосків закрилися або змінили формат, і професія втратила масовість, хоча повністю не зникла.

Кондуктор

У громадському транспорті кондуктори продавали квитки й контролювали оплату проїзду. Це була звична частина поїздок у містах.

З появою електронних квитків, валідаторів і оплат через смартфон потреба в них зменшилася. Сьогодні ця професія трапляється значно рідше.

Кресляр

Креслярі переносили ідеї інженерів на папір — вручну, з високою точністю. Це вимагало часу й уважності.

З переходом на цифрові інструменти, такі як CAD-системи, креслення стали частиною роботи самих інженерів і архітекторів. Окрема професія поступово зникла.

Ліфтер

У старих будівлях ліфти часто обслуговували ліфтери — вони запускали механізми й стежили за їхньою роботою.

Із автоматизацією потреба в них зникла. Сьогодні подібні функції інколи виконують чергові працівники, але це вже інша роль.

Оператор фотолабораторії

У часи плівкової фотографії, щоб побачити знімки, їх потрібно було проявити й надрукувати. Цим займалися оператори фотолабораторій, контролюючи весь процес обробки.

З появою цифрових камер і смартфонів попит на такі послуги різко впав. Водночас останніми роками інтерес до плівки частково повертається, тож професія хоч і стала нішевою, але повністю не зникла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.