ТОП-10 найпопулярніших професій в Україні Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Яких працівників найчастіше шукали роботодавці на початку 2026 року, Фото: freepik

Від початку 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям понад 83 тисячі вакансій. Найчастіше роботодавці шукали водіїв, продавців і підсобних працівників.

Про це повідомили у Службі зайнятості.

ТОП-10 найпопулярніших професій з початку 2026 року

1. Водій автотранспортних засобів

Найбільший попит спостерігався на водіїв автотранспортних засобів, які займаються перевезенням як пасажирів, так і вантажів. Це стосується керманичів легкового, вантажного транспорту та автобусів.

Загалом, від початку 2026 року було понад 3 тисячі таких вакансій.

2. Продавець продовольчих товарів

Майже 3 тисячі пропозицій роботи отримали продавці продовольчих товарів.

В обовʼязки таких працівників входить прийом продуктів від постачальників, забезпечення належного зберігання, розкладання у торговому залі та реалізація.

3. Підсобний робітник

Для цієї роботи не потрібно спеціальної кваліфікації чи особливих навичок. Працівник виконує допоміжні роботи на виробництві, будівництві або складах.

Загалом було більш як 2,4 тисячі подібних пропозицій роботи.

4. Продавець-консультант

Це спеціаліст роздрібної торгівлі, який консультує покупців, допомагаючи у виборі покупки. Таких працівників шукали майже 2,2 тисячі разів.

5. Прибиральник службових приміщень

Робітник прибирає в офісах, адміністративних будівлях та навчальних закладах. Роботу цього місяця для них пропонували 2,1 тисяч разів.

До ТОП-10 найпопулярніших професії в Україні також увійшли:

Кухар — майже 2 тисячі вакансій.

Бухгалтер — 1,8 тисяч запитів на таких працівників.

Швачка — 1,5 тисяч вакансій.

Медсестра/медбрат — майже 1,3 тисячі вакансій.

Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування — близько 1 200 вакансій.

Які вакансії найпопулярніші серед кандидатів

Найбільший інтерес серед шукачів роботи викликали посади продавців продовольчих товарів і підсобних працівників. Їх шукали по 8,2 тисячі разів.

Третьою за популярністю стала професія прибиральника службових приміщень — майже 4,8 тисячі зацікавлених кандидатів.

