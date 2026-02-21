За який період перевіряють доходи для призначення житлової субсидії: пояснення ПФУ Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Періоди, за які враховуються доходи членів домогосподарства для призначення житлової субсидії, Фото: freepik

Житлова субсидія в Україні призначається з місяця звернення за нею. При цьому на кожен місяць «припадає» той чи інший період доходів. А всі місяці «діляться» на опалювальний та неопалювальний періоди.



У Пенсійному фонді України розповіли про періоди, за які враховуються доходи членів домогосподарства для призначення житлової субсидії.

Призначення субсидії: за який період перевіряють доходи

Згідно з інформацією ПФУ, періоди доходів для різних місяців року є такими:

лютий — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);

березень — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);

квітень — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);

травень — неопалювальний період (III — IV квартали попереднього року);

червень — неопалювальний період (IV квартал попереднього року — I квартал поточного року);

липень — неопалювальний період (IV квартал попереднього року — I квартал поточного року);

серпень — неопалювальний період (I — II квартал поточного року);

вересень — неопалювальний період (I — II квартал поточного року);

жовтень — опалювальний період (I — II квартал поточного року);

листопад — опалювальний період (II — III квартал поточного року);

грудень — опалювальний період (II — III квартал поточного року);

січень — опалювальний період (II — III квартал поточного року).

Житлова субсидія призначається з місяця звернення за нею, Інфографіка: ПФУ

Врахування доходів у вигляді пенсії

У ПФУ повідомили також, що доходи у вигляді пенсії враховуються так:

якщо житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону — в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року;

якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону — в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року;

якщо житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону — враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, який передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

«Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу членів домогосподарства за попередній календарний рік», — наголошується в інфографіці, оприлюдненій Пенсійним фондом.

Врахування доходів у вигляді пенсії й призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива, Інфографіка: ПФУ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.