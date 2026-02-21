0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За який період перевіряють доходи для призначення житлової субсидії: пояснення ПФУ

Особисті фінанси
63
Періоди, за які враховуються доходи членів домогосподарства для призначення житлової субсидії
Періоди, за які враховуються доходи членів домогосподарства для призначення житлової субсидії, Фото: freepik
Житлова субсидія в Україні призначається з місяця звернення за нею. При цьому на кожен місяць «припадає» той чи інший період доходів. А всі місяці «діляться» на опалювальний та неопалювальний періоди.
У Пенсійному фонді України розповіли про періоди, за які враховуються доходи членів домогосподарства для призначення житлової субсидії.

Призначення субсидії: за який період перевіряють доходи

Згідно з інформацією ПФУ, періоди доходів для різних місяців року є такими:
  • лютий — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
  • березень — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
  • квітень — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
  • травень — неопалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
  • червень — неопалювальний період (IV квартал попереднього року — I квартал поточного року);
  • липень — неопалювальний період (IV квартал попереднього року — I квартал поточного року);
  • серпень — неопалювальний період (I — II квартал поточного року);
  • вересень — неопалювальний період (I — II квартал поточного року);
  • жовтень — опалювальний період (I — II квартал поточного року);
  • листопад — опалювальний період (II — III квартал поточного року);
  • грудень — опалювальний період (II — III квартал поточного року);
  • січень — опалювальний період (II — III квартал поточного року).
Житлова субсидія призначається з місяця звернення за нею
Житлова субсидія призначається з місяця звернення за нею, Інфографіка: ПФУ

Врахування доходів у вигляді пенсії

У ПФУ повідомили також, що доходи у вигляді пенсії враховуються так:
  • якщо житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону — в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року;
  • якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону — в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року;
  • якщо житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону — враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, який передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.
«Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу членів домогосподарства за попередній календарний рік», — наголошується в інфографіці, оприлюдненій Пенсійним фондом.
Врахування доходів у вигляді пенсії й призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива
Врахування доходів у вигляді пенсії й призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива, Інфографіка: ПФУ
За матеріалами:
РБК-Україна
Субсидії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems