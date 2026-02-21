За який період перевіряють доходи для призначення житлової субсидії: пояснення ПФУ
Житлова субсидія в Україні призначається з місяця звернення за нею. При цьому на кожен місяць «припадає» той чи інший період доходів. А всі місяці «діляться» на опалювальний та неопалювальний періоди.
У Пенсійному фонді України розповіли про періоди, за які враховуються доходи членів домогосподарства для призначення житлової субсидії.
Призначення субсидії: за який період перевіряють доходи
Згідно з інформацією ПФУ, періоди доходів для різних місяців року є такими:
- лютий — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
- березень — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
- квітень — опалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
- травень — неопалювальний період (III — IV квартали попереднього року);
- червень — неопалювальний період (IV квартал попереднього року — I квартал поточного року);
- липень — неопалювальний період (IV квартал попереднього року — I квартал поточного року);
- серпень — неопалювальний період (I — II квартал поточного року);
- вересень — неопалювальний період (I — II квартал поточного року);
- жовтень — опалювальний період (I — II квартал поточного року);
- листопад — опалювальний період (II — III квартал поточного року);
- грудень — опалювальний період (II — III квартал поточного року);
- січень — опалювальний період (II — III квартал поточного року).
Врахування доходів у вигляді пенсії
У ПФУ повідомили також, що доходи у вигляді пенсії враховуються так:
- якщо житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону — в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року;
- якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону — в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року;
- якщо житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону — враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, який передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.
«Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу членів домогосподарства за попередній календарний рік», — наголошується в інфографіці, оприлюдненій Пенсійним фондом.
