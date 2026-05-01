Як виправити завищені платіжки за воду Сьогодні 09:22 — Особисті фінанси

Кран із водою

Часом у киян можуть з’являтися завищені суми у платіжках за воду, якщо вчасно не передати показники лічильників. У такому випадку діє окрема процедура, яка дозволяє скоригувати нарахування та повернутися до реальних обсягів споживання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Як виникають неправильні нарахування і як їх виправити

Експерти наголошують на правилі: показники лічильників потрібно передавати щомісяця після 5 числа. Якщо цього не зробити, суми в платіжках можуть зрости, адже нарахування здійснюються за будинковим лічильником або за встановленими нормами.

Навіть власникам бойлерів необхідно регулярно передавати показники гарячої води — навіть якщо вони не змінюються. У разі відсутності актуальних даних оплата розраховується за середнім споживанням квартири.

Якщо показники не передавалися тривалий час і нарахування стали некоректними, їх можна виправити через онлайн-сервіси Центру комунального сервісу або в месенджерах. Для цього потрібно:

зробити фото лічильника;

надіслати його до Центру комунального сервісу;

за потреби надати додаткові документи.

Після перевірки актуальні дані врахують у наступній квитанції.

Куди передавати показники

У Києві гарячу воду та водовідведення обслуговують різні компанії, тому й передавати показники потрібно окремо.

Передача показань за постачання гарячої води:

особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу — komunalka.ua/cabinet;

особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго — https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/;

мобільний додаток «Комуналка» (завантажити можна у App store (https://apple.co/3jEvytU) чи Google Play (https://bit.ly/3b6XqmD).

Передача показань за гаряче водовідведення:

на сайті Київводоканалу vodokanal.kiev.ua/, натиснувши кнопку «надати показники»;

особистий кабінет Київводоканалу (https://my.vodokanal.kiev.ua);

особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу — https://komunalka.ua/cabinet;

мобільний додаток «Київводоканал цифровий» (завантажений через Google Play);

чат-боти у Viber http://tinyurl.com/pn92devj і Telegram https://t.me/vodokanalkiev_bot;

номер контакт-центру: (044)202−02−02 або (044)247−40−40.

Своєчасна передача даних дозволяє уникнути зайвих нарахувань і сплачувати лише за фактичне споживання.

