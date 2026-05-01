0 800 307 555
Як виправити завищені платіжки за воду

Кран із водою
Кран із водою
Часом у киян можуть з’являтися завищені суми у платіжках за воду, якщо вчасно не передати показники лічильників. У такому випадку діє окрема процедура, яка дозволяє скоригувати нарахування та повернутися до реальних обсягів споживання.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Як виникають неправильні нарахування і як їх виправити

Експерти наголошують на правилі: показники лічильників потрібно передавати щомісяця після 5 числа. Якщо цього не зробити, суми в платіжках можуть зрости, адже нарахування здійснюються за будинковим лічильником або за встановленими нормами.
Навіть власникам бойлерів необхідно регулярно передавати показники гарячої води — навіть якщо вони не змінюються. У разі відсутності актуальних даних оплата розраховується за середнім споживанням квартири.
Якщо показники не передавалися тривалий час і нарахування стали некоректними, їх можна виправити через онлайн-сервіси Центру комунального сервісу або в месенджерах. Для цього потрібно:
  • зробити фото лічильника;
  • надіслати його до Центру комунального сервісу;
  • за потреби надати додаткові документи.
Після перевірки актуальні дані врахують у наступній квитанції.

Куди передавати показники

У Києві гарячу воду та водовідведення обслуговують різні компанії, тому й передавати показники потрібно окремо.
Передача показань за постачання гарячої води:
Передача показань за гаряче водовідведення:
  • на сайті Київводоканалу vodokanal.kiev.ua/, натиснувши кнопку «надати показники»;
  • особистий кабінет Київводоканалу (https://my.vodokanal.kiev.ua);
  • особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу — https://komunalka.ua/cabinet;
  • мобільний додаток «Київводоканал цифровий» (завантажений через Google Play);
  • чат-боти у Viber http://tinyurl.com/pn92devj і Telegram https://t.me/vodokanalkiev_bot;
  • номер контакт-центру: (044)202−02−02 або (044)247−40−40.
Своєчасна передача даних дозволяє уникнути зайвих нарахувань і сплачувати лише за фактичне споживання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Тарифи на водопостачанняКомунальні послугиКиїв
