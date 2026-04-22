За порушення у тарифах за комуналку споживачам повернуть 453 тис. грн
За результатами перевірок у сфері житлово-комунальних послуг Держпродспоживслужба виявила численні порушення. Вони стосуються формування та застосування державних регульованих цін. Частину неправомірно нарахованих коштів повернуть споживачам.
Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.
Виявлені порушення та відповідальніість за них
Протягом звітного періоду проведено 88 позапланових заходів державного нагляду. Перевірки стосувалися дотримання законодавства у сфері ціноутворення на житлово-комунальні послуги.
У 86 випадках (97,7%) встановлено порушення чинних норм. Йдеться про неправильне формування тарифів та недотримання вимог регулювання цін.
За результатами перевірок регулятор застосував низку заходів впливу:
- ухвалено 22 рішення про адміністративно-господарські санкції на суму 862,9 тис. грн;
- видано 77 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до законодавства;
- 7 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності зі штрафами на 17 тис. грн.
Повернення коштів споживачам
Найбільш відчутним результатом перевірок стало фінансове відшкодування для громадян. Відповідно до рішень і приписів підприємства зобов’язані повернути споживачам 453 тис. грн.
Додатково, з урахуванням рішень, ухвалених раніше, вже фактично забезпечено повернення ще 517,4 тис. грн та перерахування до державного бюджету 112,6 тис. грн.
Чому проводилися перевірки
У Держпродспоживслужбі наголошують, що позапланові перевірки у сфері ЖКГ здійснювалися виключно на підставі звернень громадян. Розглядалися лише ті питання, які були зазначені у скаргах.
«Наша мета — забезпечення економічно обґрунтованих тарифів та недопущення порушень законодавства у сфері ціноутворення житлово-комунальних послуг. Держпродспоживслужба здійснює контроль виключно в межах визначених повноважень і реагує на кожне обґрунтоване звернення громадян», — зазначив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
Раніше ми повідомляли, що тарифи на електроенергію та газ для населення залишаються чинними, однак для частини споживачів змінюється порядок нарахування. Так, від 1 травня українські домогосподарства отримають платіжки за комунальні послуги з оновленими розрахунками.
