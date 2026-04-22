0 800 307 555
укр
За порушення у тарифах за комуналку споживачам повернуть 453 тис. грн

Особисті фінанси
54
Перерахунок комунальних платежів
За результатами перевірок у сфері житлово-комунальних послуг Держпродспоживслужба виявила численні порушення. Вони стосуються формування та застосування державних регульованих цін. Частину неправомірно нарахованих коштів повернуть споживачам.
Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Виявлені порушення та відповідальніість за них

Протягом звітного періоду проведено 88 позапланових заходів державного нагляду. Перевірки стосувалися дотримання законодавства у сфері ціноутворення на житлово-комунальні послуги.
У 86 випадках (97,7%) встановлено порушення чинних норм. Йдеться про неправильне формування тарифів та недотримання вимог регулювання цін.
За результатами перевірок регулятор застосував низку заходів впливу:
  • ухвалено 22 рішення про адміністративно-господарські санкції на суму 862,9 тис. грн;
  • видано 77 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до законодавства;
  • 7 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності зі штрафами на 17 тис. грн.

Повернення коштів споживачам

Найбільш відчутним результатом перевірок стало фінансове відшкодування для громадян. Відповідно до рішень і приписів підприємства зобов’язані повернути споживачам 453 тис. грн.
Додатково, з урахуванням рішень, ухвалених раніше, вже фактично забезпечено повернення ще 517,4 тис. грн та перерахування до державного бюджету 112,6 тис. грн.
Чому проводилися перевірки

У Держпродспоживслужбі наголошують, що позапланові перевірки у сфері ЖКГ здійснювалися виключно на підставі звернень громадян. Розглядалися лише ті питання, які були зазначені у скаргах.
«Наша мета — забезпечення економічно обґрунтованих тарифів та недопущення порушень законодавства у сфері ціноутворення житлово-комунальних послуг. Держпродспоживслужба здійснює контроль виключно в межах визначених повноважень і реагує на кожне обґрунтоване звернення громадян», — зазначив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
Раніше ми повідомляли, що тарифи на електроенергію та газ для населення залишаються чинними, однак для частини споживачів змінюється порядок нарахування. Так, від 1 травня українські домогосподарства отримають платіжки за комунальні послуги з оновленими розрахунками.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послугиТарифи на електроенергію
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems