З 1 травня українці отримають оновлені платіжки: що змінять

Особисті фінанси
Тарифи на електроенергію та газ для населення залишаються чинними, однак для частини споживачів змінюється порядок нарахування.
З 1 травня українські домогосподарства отримають платіжки за комунальні послуги з оновленими розрахунками, пише fbc.biz.ua.

Вартість

Вартість електроенергії для побутових споживачів і надалі становитиме 4,32 грн за кВт·год. Це єдина ставка, яка діятиме для всіх категорій населення.
Пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням, що був чинним до кінця квітня, більше не застосовуватиметься — таким споживачам також доведеться платити за загальною ставкою.
Ціна на газ для населення залишається фіксованою — 7,96 грн за кубометр. Дія мораторію на підвищення тарифів продовжує стримувати можливе зростання вартості ресурсу, і уряд уже заявив, що зміни найближчим часом не плануються.
Раніше Finance.ua писав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.
Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають привести платіжні документи у відповідність до нових вимог.

Що зміниться в платіжках

Постанова передбачає оновлення підходів до формування рахунків за послуги розподілу природного газу. Зокрема, визначено чіткий перелік інформації, яка має міститися у платіжних документах.
Раніше Finance.ua писав, оплата комунальних послуг — це одна з важливих статей витрат кожної української родини. Та окрім загальної вартості та способів заощадити на цьому, є ще й інша важлива задача — зробити процес оплати зручним та регулярним. Деталі у статті — П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
За матеріалами:
Finance.ua
Тарифи
