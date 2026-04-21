З 1 травня українці отримають оновлені платіжки: що змінять Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Тарифи на електроенергію та газ для населення залишаються чинними, однак для частини споживачів змінюється порядок нарахування.

З 1 травня українські домогосподарства отримають платіжки за комунальні послуги з оновленими розрахунками, пише fbc.biz.ua

Вартість електроенергії для побутових споживачів і надалі становитиме 4,32 грн за кВт·год. Це єдина ставка, яка діятиме для всіх категорій населення.

Пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням, що був чинним до кінця квітня, більше не застосовуватиметься — таким споживачам також доведеться платити за загальною ставкою.

Ціна на газ для населення залишається фіксованою — 7,96 грн за кубометр. Дія мораторію на підвищення тарифів продовжує стримувати можливе зростання вартості ресурсу, і уряд уже заявив, що зміни найближчим часом не плануються.

Раніше Finance.ua писав , що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають привести платіжні документи у відповідність до нових вимог.

Що зміниться в платіжках

Постанова передбачає оновлення підходів до формування рахунків за послуги розподілу природного газу. Зокрема, визначено чіткий перелік інформації, яка має міститися у платіжних документах.

