Україна та ЄС об'єднують енергоринки: як це вплине на ціни

Введення в дію закону про інтеграцію українського енергетичного ринку з європейським підвищить спільну енергетичну стійкість та позитивно вплине на вартість електроенергії для споживачів. Ухвалення закону також відкриває Україні шлях до отримання 500 млн євро в межах європейської програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

20 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики». Документ закладає правові основи для об’єднання українського та європейського енергоринків.

Ключові зміни на ринку електроенергії

На практиці закон передбачає низку змін:

запровадження механізмів міждержавного балансування генерації та споживання електроенергії, зокрема через європейські балансуючі платформи. Це має підвищити надійність роботи як НЕК «Укренерго», так і операторів систем передачі країн ЄС;

«Укренерго» отримає можливість обміну та/або спільного використання резервів з іншими європейськими ОСП, що посилить спільну енергетичну стійкість;

розширення участі споживачів у ринку електроенергії та розвиток розподіленої генерації, зокрема через механізми агрегації та реагування попиту (demand response);

врегулювання правових засад сполучення ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (market coupling) із відповідними сегментами ринку ЄС, що створює передумови для зростання ліквідності та поглиблення інтеграції торгівлі електроенергією;

визначення правил призначення номінованих операторів ринку електроенергії (NEMO) у конкурентній моделі, що є необхідною умовою для сполучення українських сегментів РДН і ВДР з ринками ЄС;

впровадження передиспетчеризації як окремого механізму управління системними обмеженнями та перевантаженнями, що підвищить ефективність їх регулювання за ринковими правилами, сумісними з європейською практикою.

Як це вплине на ціни

Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко зазначив, що впровадження механізмів міждержавного балансування та взаємного доступу до резервів системних операторів дозволить ефективніше реагувати на дефіцит або надлишок потужності.

«Механізми міждержавного балансування та взаємного доступу до резервів суміжних системних операторів — це те, що вже давно було вимогою часу. Це підвищить нашу спільну енергетичну стійкість та позитивно вплине на вартість електроенергії для споживачів», — каже Зайченко.

За його словами, у разі дефіциту електроенергії в одній країні та профіциту в іншій, спільні ринкові правила та спрощений доступ до міждержавних перетинів дають змогу швидко врівноважити систему. Це зменшує потребу обмежувати генерацію або покривати дефіцит дорогими ресурсами.

Окремим завданням залишається збільшення технічних можливостей міждержавних перетинів і впровадження передбачених законом регуляторних змін.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв , що в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною, за його словами, є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом.

Як прогнозує експерт, у 2026 році поступово підвищуватимуть ціни на газ та електроенергію для українців приблизно на 25%.

