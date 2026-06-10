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Сонячна енергетика випереджає зростання використання газу в усьому світі

Енергетика
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Сонячна енергетика випереджає зростання використання газу в усьому світі
Сонячна енергетика випереджає зростання використання газу в усьому світі
Природний газ втрачає свою частку в світовому енергетичному балансі, на тлі того, як країни все частіше звертаються до дешевших та безпечніших відновлюваних джерел енергії, згідно з новим звітом аналітичного центру з питань клімату та енергетики Ember, пише Electrek.
Аналіз Ember показав, що 61 зі 124 економік, які виробляють електроенергію з газу, вже перетнули пік такого виробництва. Це включає чотири країни G7: Велику Британію, Німеччину, Італію та Японію.
Частка газу в світовому енергетичному балансі падає п’ятий рік поспіль, знизившись з 23,9% у 2020 році до 21,8% у 2025 році. Виробництво газу все ще дещо зросло загалом, але зростання різко сповільнилося, на тлі того, як сонячна та вітрова енергетика задовольняють більшу частину зростаючого світового попиту на електроенергію.
У 2025 році виробництво сонячної енергії зросло на 636 терават-годин (ТВт·год) — у 17 разів більше, ніж виробництво газу, яке збільшилося лише на 38 ТВт·год. Тільки сонячна енергія забезпечила приблизно 75% нового світового зростання попиту на електроенергію минулого року, тоді як газ — лише близько 5%.
Ember зазначив, що зростання попиту на газ між 2021 і 2025 роками було приблизно вдвічі меншим, ніж у 2016−2020 роках, що показує, як швидко відновлювані джерела енергії випереджають зростання попиту на нову електроенергію.
«Економіка та аргументи енергетичної безпеки для електроенергії все більше рухаються в одному напрямку, — сказала Малгожата Вятрос-Мотика, старший аналітик з електроенергетики в Ember. — На тлі того, як відновлювані джерела енергії знижують витрати, одночасно зменшуючи вплив шоків цін на паливо та геополітичних потрясінь, газ неухильно втрачає переваги, які колись робили його паливом за замовчуванням для зростання енергосистеми».
За матеріалами:
УНН
Сонячна енергетика
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