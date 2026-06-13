ЄС уникнув дефіциту авіапального всупереч прогнозам 13.06.2026, 00:09 — Енергетика

Європі вдалося уникнути дефіциту авіапального, Фото: magnific

Європейський Союз зміг уникнути нестачі авіаційного пального, якої побоювалися після закриття Ормузької протоки та скорочення глобальних поставок нафти й нафтопродуктів. Водночас зростання цін на пальне вже змушує окремі авіакомпанії відмовлятися від збиткових маршрутів.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас.

Ознак дефіциту авіаційного пального в Європі немає

До початку конфлікту на Близькому Сході країни регіону забезпечували близько 20% імпорту авіапального до ЄС. Після порушення поставок цей обсяг значною мірою вдалося компенсувати завдяки імпорту зі США та Нігерії.

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За словами Ціцікостаса, наразі ознак дефіциту авіаційного пального в Європі немає, і в найближчій перспективі така загроза не прогнозується.

Водночас він застеріг, що регіональні аеропорти можуть відчути наслідки різкого подорожчання пального.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), витрати на авіапальне становлять від чверті до третини всіх операційних витрат авіакомпаній.

Через це деякі перевізники вже скорочують маршрути, які перестали бути економічно вигідними.

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Крім того, наприкінці 2026 року або на початку 2027 року зростання цін на пальне може позначитися і на вартості авіаквитків. Водночас масштаби впливу залежатимуть від конкретної авіакомпанії.

Оцінюючи ситуацію до кінця року, єврокомісар зазначив, що тривалі перебої з поставками енергоносіїв із Близького Сходу можуть суттєво ускладнити становище на ринку.

Він наголосив на важливості якнайшвидшого припинення війни та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас Ціцікостас підкреслив, що країни ЄС мають стратегічні резерви й готові реагувати на подібні виклики.

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