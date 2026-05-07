Авіакомпанія Lufthansa втратить майже 2 млрд євро прибутку через здорожчання пального 07.05.2026, 01:24 — Фондовий ринок

Авіакомпанія Lufthansa втратить майже 2 млрд євро прибутку через здорожчання пального

Німецький авіахолдинг Deutsche Lufthansa AG погіршив фінансові прогнози на поточний рік через стрімке зростання цін на енергоресурси та можливий дефіцит палива.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія очікує, що витрати на гас збільшаться на 1,7 млрд євро.

Як компанія вирішує ситуацію

Щоб пом’якшити фінансовий удар, перевізник уже почав оптимізувати маршрутну мережу, виводити з експлуатації старі літаки та закривати збиткові регіональні підрозділи.

Основними чинниками нестабільності стали геополітичні конфлікти, зокрема напружена ситуація навколо Ормузької протоки, що загрожує логістиці нафтопродуктів. Додатковим тиском для компанії стали масові страйки персоналу на початку 2026 року.

У відповідь на ці виклики Lufthansa планує масштабну реструктуризацію: до 2030 року буде скорочено 4000 адміністративних посад, а частину рейсів передадуть новим підрозділам із нижчими операційними витратами.

Читайте також Єврокомісія готує рекомендації для авіакомпаній через кризу пального

Попри труднощі, авіагрупа бачить можливості у зростанні попиту на далекомагістральні перевезення. Через кризу на Близькому Сході пасажири дедалі частіше обирають європейські хаби замість аеропортів Перської затоки.

Керівництво компанії сподівається компенсувати втрати завдяки високим цінам на квитки в преміум-сегменті та активному бронюванню на літній сезон, якщо вдасться уникнути подальших зупинок роботи та дефіциту пального.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Авіакомпанія SAS запевнила, що зростання цін на паливо і потенційний дефіцит не загрожують скасуванням її рейсів улітку. Авіакомпанія скоротила кількість рейсів на окремих маршрутах, зокрема між Копенгагеном і Ольборгом, а також на окремих внутрішніх маршрутах у Норвегії та Швеції, але, за словами компанії, це не торкнеться популярних літніх напрямків.

Водночас найбільший у США лоукостер Spirit Airlines заявив , що «негайно» припиняє діяльність. Тисячі пасажирів та співробітників опинилися у підвішеному стані через різке зростання цін на авіаційне пальне.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.