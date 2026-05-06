Топ-10 найдорожчих авіабрендів світу
Американська авіакомпанія Delta Air Lines зберегла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів серед авіаперевізників світу. Компанія утримує лідерство вже восьмий рік поспіль. За підсумками року вартість бренду зросла на 25% до 18,605 млрд доларів.
Про це повідомляється в щорічному дослідженні Brand Finance.
Зміни у топ-10 авіакомпаній
Друге місце посіла United Airlines, вартість бренду якої збільшилася на 7% до 13,08 млрд доларів.
На третю позицію піднялася Emirates (+27%, до 10,64 млрд доларів), витіснивши American Airlines (-27%, до 8,55 млрд доларів) на четверте місце.
П’яту та шосту позиції зберегли Southwest Airlines (+5%, до 6,66 млрд доларів) і British Airways (+33%, до 6,08 млрд доларів).
Сьоме місце посіла Qatar Airways (+34,5%, до 5,185 млрд доларів), випередивши China Southern Airlines (+7%, до 4,39 млрд доларів).
Дев’яту позицію зберігає Air Canada (+28%, до 4,15 млрд доларів), а десятку замикає Lufthansa (+15%, до 3,56 млрд доларів), яка піднялася з 12-го місця.
російський «Аерофлот» піднявся на 47-ме місце з 49-го роком раніше.
Найшвидше зростання
Найбільше зростання продемонструвала в’єтнамська авіакомпанія Vietjet. Вартість її бренду збільшилася на 117% до 906 млн доларів. Компанія посіла 37-ме місце, тоді як торік не входила до топ-50.
Загальні тенденції ринку
Сукупна вартість брендів 50 найбільших авіакомпаній зросла на 11% до 147 млрд доларів. Це свідчить про відновлення світової авіаційної галузі.
До рейтингу увійшли 11 китайських авіакомпаній (11,7% загальної вартості) та сім американських перевізників (35,3%).
Рейтинг аеропортів
Серед аеропортів найдорожчим брендом у 2026 році став паризький Шарль-де-Голль (+36%, до 1 млрд доларів), який піднявся з третього місця.
Друге місце посів лондонський Хітроу (-2%, до 972 млн доларів), третє — сінгапурський Чангі (+16%, до 889 млн доларів).
На четверту позицію піднявся амстердамський Схіпхол (+39%, до 540 млн доларів).
Далі в рейтингу розташувалися Інчхон, Франкфурт і Цюрих.
До десятки також увійшли аеропорти Шанхая, Токіо (Ханеда) та Мадрид-Барахас, який піднявся з 12-ї позиції.
