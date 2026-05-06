Топ-10 найдорожчих авіабрендів світу

Вартість авіабрендів зросла до $147 млрд

Американська авіакомпанія Delta Air Lines зберегла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів серед авіаперевізників світу. Компанія утримує лідерство вже восьмий рік поспіль. За підсумками року вартість бренду зросла на 25% до 18,605 млрд доларів.

Про це повідомляється в щорічному дослідженні Brand Finance.

Зміни у топ-10 авіакомпаній

Друге місце посіла United Airlines, вартість бренду якої збільшилася на 7% до 13,08 млрд доларів.

На третю позицію піднялася Emirates (+27%, до 10,64 млрд доларів), витіснивши American Airlines (-27%, до 8,55 млрд доларів) на четверте місце.

П’яту та шосту позиції зберегли Southwest Airlines (+5%, до 6,66 млрд доларів) і British Airways (+33%, до 6,08 млрд доларів).

Сьоме місце посіла Qatar Airways (+34,5%, до 5,185 млрд доларів), випередивши China Southern Airlines (+7%, до 4,39 млрд доларів).

Дев’яту позицію зберігає Air Canada (+28%, до 4,15 млрд доларів), а десятку замикає Lufthansa (+15%, до 3,56 млрд доларів), яка піднялася з 12-го місця.

російський «Аерофлот» піднявся на 47-ме місце з 49-го роком раніше.

Найшвидше зростання

Найбільше зростання продемонструвала в’єтнамська авіакомпанія Vietjet. Вартість її бренду збільшилася на 117% до 906 млн доларів. Компанія посіла 37-ме місце, тоді як торік не входила до топ-50.

Загальні тенденції ринку

Сукупна вартість брендів 50 найбільших авіакомпаній зросла на 11% до 147 млрд доларів. Це свідчить про відновлення світової авіаційної галузі.

До рейтингу увійшли 11 китайських авіакомпаній (11,7% загальної вартості) та сім американських перевізників (35,3%).

Рейтинг аеропортів

Серед аеропортів найдорожчим брендом у 2026 році став паризький Шарль-де-Голль (+36%, до 1 млрд доларів), який піднявся з третього місця.

Друге місце посів лондонський Хітроу (-2%, до 972 млн доларів), третє — сінгапурський Чангі (+16%, до 889 млн доларів).

На четверту позицію піднявся амстердамський Схіпхол (+39%, до 540 млн доларів).

Далі в рейтингу розташувалися Інчхон, Франкфурт і Цюрих.

До десятки також увійшли аеропорти Шанхая, Токіо (Ханеда) та Мадрид-Барахас, який піднявся з 12-ї позиції.

