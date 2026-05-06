Маск заробив на продажах між власними компаніями майже $500 млн

Прибутки Tesla за минулий рік досягли близько півмільярда доларів, завдяки продажам xAI та SpaceX.
Про це пише Вloomberg.

Основні джерела доходу

Минулого року дохід компанії Tesla становив близько півмільярда доларів, завдяки продажу своїх товарів іншим бізнесам, якими також володіє Ілон Маск. Близько $430 млн Tesla заробила від компанії xAI. Протягом перших двох місяців Tesla заробила ще $78,1 млн від співпраці з компанією xAI.
Космічна компанія Ілона Маска SpaceX принесла для Tesla ще $143,3 млн, де понад $100 млн з цієї суми, найімовірніше, пішло на те, що SpaceX масово закупила пікапи Cybertruck — машини, які на звичайному ринку продаються досить повільно. Тобто, компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, отримує прибутки від продажів двом іншим компаніям Ілона Маска.

Взаємодія бізнесів Маска

Всі бізнеси Ілона Маска тісно пов’язані між собою, тобто вони обмінюються грошима, укладають контракти та навіть діляться працівниками.
На практиці xAI купує у Tesla великі системи для зберігання енергії, тоді як Tesla, своєю чергою, бере технологію xAI (чат-бот Grok) та вбудовує її у свої електромобілі. А космічна компанія SpaceX разом з Tesla планують разом побудувати виробництво мікросхем.
У лютому 2026 року компанія SpaceX повністю викупила компанію xAI, після чого Маск став першою людиною в історії зі статками понад $850 млрд. Його капітал зріс на $84 млрд і сягнув рекордних $852 млрд. А вже у квітні цього року SpaceX конфіденційно подала документи на найбільше IPO в історії. Компанія вже публічно розмістила свої акції на фондовому ринку. Ймовірно, проведення майбутнього IPO відбудеться до липня цього року.
vctr.media
vctr.media
