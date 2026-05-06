Samsung досягла ринкової капіталізації в $1 трлн

Акції Samsung Electronics у середу зросли більш ніж на 15%, що дозволило компанії перевищити ринкову капіталізацію у 1 трлн доларів. Зростання відбулося на тлі підвищеного інтересу інвесторів до акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє CNBC.

Компанія стала другою в Азії, яка досягла цього показника, після TSMC. Вперше цей рівень капіталізації Samsung подолала 26 лютого, свідчать дані FactSet.

Рекордні фінансові результати

Котирування компанії досягли історичного максимуму та демонструють найбільше одноденне зростання за всю історію.

Ралі відбулося після публікації фінансових результатів за перший квартал. Операційний прибуток зріс більш ніж у вісім разів до 57,2 трлн вон, а виручка досягла рекордних 133,9 трлн вон.

Показник операційного прибутку за перший квартал також перевищив загальний результат за весь 2025 рік, який становив 43,6 трлн вон.

Зростанню акцій також сприяли повідомлення про те, що Apple веде попередні переговори із Samsung та Intel щодо виробництва чипів у США. Це може означати диверсифікацію постачання поза межами співпраці з TSMC.

Ключовим фактором зростання прибутковості Samsung стали продажі високошвидкісної пам’яті (HBM). Водночас компанія стикається з конкуренцією з боку SK Hynix, яка раніше отримала перевагу в цьому сегменті.

Аналітики відзначають, що зростання акцій Samsung зумовлене високим попитом на пам’ять для ШІ, обмеженою пропозицією та підвищенням конкурентоспроможності компанії. Зокрема, спостерігається дефіцит чипів DRAM і NAND через зростання потреб у зберіганні та обробці даних для систем штучного інтелекту.

Водночас запуск нових виробничих потужностей у напівпровідниковій галузі зазвичай потребує від двох до трьох років, що означає збереження обмеженої пропозиції у короткостроковій перспективі.

