Продажі Apple та Samsung зросли на тлі обвалу ринку смартфонів 20.04.2026, 02:20 — Фондовий ринок

Попри значний спад на світовому ринку смартфонів Apple та Samsung мають певні переваги

Ринок смартфонів почав різко обвалюватися, аналітики прогнозують, що ситуація тільки погіршиться.

Про це пише 9to5mac.

Ціни на пам’ять зросли на 100%

Згідно із результатами першого кварталу 2026 року, ринок смартфонів знизився на 4%. Це поклало край періоду безперервного зростання, який тривав два з половиною роки. Аналітики очікують, що ситуація погіршиться через нестачу пам’яті, ціни на яку, як і на інші компоненти, підскочили на 100% і більше.

Більшість виробників працює з низькою маржинальністю, що означає збільшення вартості продукту для покупців. На деяких ринках, що розвиваються, ціни на смартфони зросли на 40−50%, що суттєво знизило їхній попит.

Apple та Samsung нарощують частку

Попри значний спад на світовому ринку смартфонів Apple та Samsung мають певні переваги. Оскільки ці компанії домінують в преміумсегменті смартфонів та використовують велику маржу, вони змогли не піднімати ціни на продукцію, а свідомо отримувати менше прибутку з її продажу. Тож, поки конкуренти піднімають ціни і втрачають покупців, постачання Apple зросло на 3,3%, тоді як Samsung на 3,6%.

Щоправда, Samsung все ж підвищив ціни на кілька версій смартфонів зі збільшеним обсягом памʼяті. Товари подорожчали на $40−80, проте на базові позиції ціни залишились незмінними.

