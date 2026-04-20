0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Продажі Apple та Samsung зросли на тлі обвалу ринку смартфонів

Фондовий ринок
9
Попри значний спад на світовому ринку смартфонів Apple та Samsung мають певні переваги
Ринок смартфонів почав різко обвалюватися, аналітики прогнозують, що ситуація тільки погіршиться.
Про це пише 9to5mac.

Ціни на пам’ять зросли на 100%

Згідно із результатами першого кварталу 2026 року, ринок смартфонів знизився на 4%. Це поклало край періоду безперервного зростання, який тривав два з половиною роки. Аналітики очікують, що ситуація погіршиться через нестачу пам’яті, ціни на яку, як і на інші компоненти, підскочили на 100% і більше.
Більшість виробників працює з низькою маржинальністю, що означає збільшення вартості продукту для покупців. На деяких ринках, що розвиваються, ціни на смартфони зросли на 40−50%, що суттєво знизило їхній попит.

Apple та Samsung нарощують частку

Попри значний спад на світовому ринку смартфонів Apple та Samsung мають певні переваги. Оскільки ці компанії домінують в преміумсегменті смартфонів та використовують велику маржу, вони змогли не піднімати ціни на продукцію, а свідомо отримувати менше прибутку з її продажу. Тож, поки конкуренти піднімають ціни і втрачають покупців, постачання Apple зросло на 3,3%, тоді як Samsung на 3,6%.
Щоправда, Samsung все ж підвищив ціни на кілька версій смартфонів зі збільшеним обсягом памʼяті. Товари подорожчали на $40−80, проте на базові позиції ціни залишились незмінними.
За матеріалами:
vctr.media
AppleSamsungСмартфони
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems