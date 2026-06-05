Uklon купує сервіс електросамокатів e-Wings за 97 млн грн
Компанія Uklon оголосила про підписання угоди з придбання 100% корпоративних прав компанії-оператора електросамокатів e-Wings. Сума угоди складає 97.6 мільйонів гривень. Закриття угоди заплановано у третьому кварталі 2026 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Uklon розширює екосистему сервісів
Підписання угоди є черговим кроком у трансформації Uklon із монопродуктової компанії в екосистему сервісів. Наразі до неї входять сервіс онлайн-замовлення авто Uklon, кур’єрська доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads та сервіс придбання автобусних квитків Uklon Travel.
«Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами», — прокоментував СЕО Uklon Сергій Гришков.
Інтеграція сервісу в застосунок Uklon
Наразі оренда електросамокатів доступна через застосунок e-Wings в 11 містах присутності сервісу. Після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтеграцію сервісу оренди електросамокатів у свій однойменний застосунок.
Довідка Finance.ua
e-Wings — це львівський оператор електросамокатів, який представлений у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпіні, Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів — близько 3 тисяч.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що сервісна IT-компанія Uklon розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології Autonomous Vehicles (безпілотних авто), включно з роботаксі.
Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого створено платформу для тестування. Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційно керованих авто у реальних умовах.
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