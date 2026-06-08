Банки забезпечили фінансування енергетичних проєктів на 50,6 млрд грн — НБУ Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

Банки забезпечили фінансування енергетичних проєктів на 50,6 млрд грн — НБУ

Банки в межах спільного меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації забезпечили фінансування відповідних проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 50,6 млрд грн, пише НБУ.

Згідно з даними опитування банків за період з 01 червня 2024 року до 25 травня 2026 року вони надали понад 4,5 тисячі кредитів бізнесу на суму 47,2 млрд грн та понад 18 тисяч — населенню на суму 3,4 млрд грн.

Банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,763 ГВт. Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових і гідро / біо / вітрових установок.

Крім генерації, банки фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізації теплообладнання. Потужність за цими проєктами становить 715 МВт.

Надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам станом на кінець травня 2026 року становив 30,5 млрд грн, фізичним особам — 2,6 млрд грн.

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