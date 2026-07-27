OTP Bank купує балтійську групу Luminor Сьогодні 05:32 — Фондовий ринок

OTP Bank

OTP Group підписала угоду про придбання банківської групи Luminor, яка працює в Естонії, Латвії та Литві. Після закриття угоди група розширить свою присутність до 14 країн. Її сукупні активи зростуть більш ніж на 10%, а частка операцій у єврозоні сягне 50%.

Про це повідомили в OTP Bank.

OTP Group виходить на ринок країн Балтії

OTP Bank підписав угоду з консорціумом фондів прямих інвестицій під управлінням Blackstone та банком DNB Bank щодо придбання Luminor — третьої за величиною банківської групи Балтійського регіону.

Протягом останніх років Luminor суттєво зміцнив свою бізнес-модель, розширив клієнтську базу та досяг значного прогресу в цифровізації операційної діяльності, закріпивши свою роль універсального панбалтійського банку, що обслуговує клієнтів в Естонії, Латвії та Литві.

OTP Bank підтримуватиме подальше зростання Luminor, спираючись на його сильні сторони, ринкові позиції та сформовані відносини з клієнтами. Як стратегічний інвестор, що вже обслуговує понад 17,5 млн клієнтів, OTP Group прагне закріпити довгострокову присутність у Балтійському регіоні та через Luminor активно сприяти фінансовому добробуту клієнтів на своїх ключових ринках.

Як зміняться показники OTP Group

Завдяки придбанню Luminor OTP Group ще більше зміцнює свої позиції як провідна банківська група Центральної та Східної Європи, водночас виходячи на нові перспективні ринки Балтії. У результаті угоди сукупні активи OTP Group збільшаться приблизно на 13%, а частка операцій у єврозоні в структурі чистого кредитного портфеля Групи зросте з нинішніх 42% до 50%.

Угоду буде завершено після отримання всіх необхідних регуляторних погоджень.

Довідка Finance.ua

OTP Group є провідною банківською групою Центральної та Східної Європи, яка обслуговує 17,5 млн клієнтів у 11 країнах;

є провідною банківською групою Центральної та Східної Європи, яка обслуговує 17,5 млн клієнтів у 11 країнах; її стратегія полягає у досягненні провідних ринкових позицій завдяки довгостроковим інвестиціям, поєднанню значного запасу капіталу й ліквідності з експертизою у сфері цифрового банкінгу, управління ризиками та операційної ефективності;

сукупні активи Групи перевищують 130 млрд євро, а рентабельність власного капіталу у 2025 році становила понад 21%;

Luminor є третім за величиною надавачем фінансових послуг у Балтійському регіоні та забезпечує фінансові потреби приватних осіб, сімей і компаній. У 2025 році банк отримав чистий прибуток у розмірі 158 млн євро, а рентабельність власного капіталу становила 8,6%;

є третім за величиною надавачем фінансових послуг у Балтійському регіоні та забезпечує фінансові потреби приватних осіб, сімей і компаній. У 2025 році банк отримав чистий прибуток у розмірі 158 млн євро, а рентабельність власного капіталу становила 8,6%; капітальна позиція банку є особливо сильною: станом на 31 грудня 2025 року показник базового капіталу першого рівня (CET1) становив 20,2%, а загальний коефіцієнт достатності капіталу — 24,6%.

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