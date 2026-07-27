OTP Bank купує балтійську групу Luminor
OTP Group виходить на ринок країн Балтії
Як зміняться показники OTP Group
Довідка Finance.ua
- OTP Group є провідною банківською групою Центральної та Східної Європи, яка обслуговує 17,5 млн клієнтів у 11 країнах;
- її стратегія полягає у досягненні провідних ринкових позицій завдяки довгостроковим інвестиціям, поєднанню значного запасу капіталу й ліквідності з експертизою у сфері цифрового банкінгу, управління ризиками та операційної ефективності;
- сукупні активи Групи перевищують 130 млрд євро, а рентабельність власного капіталу у 2025 році становила понад 21%;
- Luminor є третім за величиною надавачем фінансових послуг у Балтійському регіоні та забезпечує фінансові потреби приватних осіб, сімей і компаній. У 2025 році банк отримав чистий прибуток у розмірі 158 млн євро, а рентабельність власного капіталу становила 8,6%;
- капітальна позиція банку є особливо сильною: станом на 31 грудня 2025 року показник базового капіталу першого рівня (CET1) становив 20,2%, а загальний коефіцієнт достатності капіталу — 24,6%.
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