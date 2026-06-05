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Аеропорт «Київ» виграв новий суд проти росії: йдеться про 9 млрд грн

Фондовий ринок
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Це вже не перше рішення українського суду у справі про збитки, завдані аеропорту через російську агресію
Це вже не перше рішення українського суду у справі про збитки, завдані аеропорту через російську агресію
Господарський суд Києва постановив стягнути з російської федерації на користь ТОВ «Міжнародний аеропорт Київ» (Жуляни) 9,02 млрд грн упущеної вигоди. Йдеться про нову суму компенсації, яку аеропорт вимагав після того, як продовжив зазнавати збитків через повномасштабну війну.
Про це йдеться у рішенні суда, повідомляє «Комерсант Український»
Відповідне рішення у справі № 910/10391/25 суд ухвалив 26 лютого 2026 року, а повний текст підписали 29 травня 2026 року.
Раніше, у квітні 2025 року, суд уже задовольнив позов пов’язаної з аеропортом компанії «Мастер-Авіа» та стягнув з рф 5,77 млрд грн збитків. Тепер аеропорт звернувся до суду з новим позовом, оскільки загальний обсяг упущеної вигоди зріс до 14,55 млрд грн, а отже, до стягнення залишалася різниця у 9,02 млрд грн.

Яке рішення ухвалив суд

Господарський суд Києва задовольнив вимоги аеропорту «Київ» щодо компенсації нової частини упущеної вигоди. Суд постановив стягнути з росії 9,02 млрд грн упущеної вигоди, а також 847 840 грн судового збору в дохід державного бюджету України.
Аеропорт «Київ» виграв новий суд проти росії: йдеться про 9 млрд грн
Це вже не перше рішення українського суду у справі про збитки, завдані аеропорту через російську агресію. Попереднє стягнення у 5,77 млрд грн відбулося ще у 2025 році, але збитки аеропорту на цьому не зупинилися.

Чому сума зросла

У 2024 році ТОВ «Міжнародний аеропорт Київ» звернулося до суду з позовом до рф про стягнення майнової шкоди. Після цього аеропорт продовжував зазнавати втрат, а розмір упущеної вигоди збільшився до 14,55 млрд грн. З урахуванням уже стягнутих 5,77 млрд грн аеропорт попросив компенсувати решту — 9,02 млрд грн.
Фактично новий позов став продовженням попередньої справи і відображає подальше накопичення фінансових втрат через неможливість повноцінної роботи аеропорту в умовах війни.

Як суд обґрунтував відповідальність росії

У рішенні суд окремо наголосив, що повномасштабне вторгнення рф є актом збройної агресії проти України, а дії росії є протиправними як за національним законодавством, так і за міжнародним правом.
Суд також вказав, що росія не може посилатися на судовий імунітет, щоб уникнути відповідальності за завдані збитки.
Окрім того, суд послався на попереднє рішення у справі № 910/10437/24 як на преюдиційне, тобто таке, обставини якого не потребують повторного доказування.
За матеріалами:
Комерсант український
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