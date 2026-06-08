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Користувачі назвали свій улюблений iPhone

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Користувачі назвали свій улюблений iPhone
Користувачі назвали свій улюблений iPhone
Розробники популярного бенчмарка Antutu опублікували рейтинг пристроїв Apple, якими найбільше задоволені власники.
У топі представлені всі пристрої компанії на iOS, тобто ноутбуків, годинників та іншої «яблучної» техніки там немає.
Користувачі назвали свій улюблений iPhone
Найкращим смартфоном у списку виявився iPhone 12 mini з 95,62% позитивних відгуків. Пристрій вийшов на ринок ще у 2020 році і відрізнявся тим, що поєднував флагманську «начинку» старших моделей з надкомпактним корпусом.
На третьому місці рейтингу опинився iPhone SE2 з 94,79% позитивних відгуків, який також дебютував у 2020 році. Користувачі обожнюють цей смартфон за класичний маленький форм-фактор (діагональ 4,7 дюйма) і наявність фізичної кнопки Touch ID. Також він, як і раніше, отримує свіжі версії iOS.
Найновіший смартфон Apple у списку — iPhone Air, який задовольнив 94,09% користувачів. На старті тонкий iPhone сприйняли досить прохолодно, проте після того, як магазини почали пропонувати знижки, сприйняття публіки почало змінюватися. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8.
За матеріалами:
Finance.ua
iPhone
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