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Фінальний дизайн складаного iPhone за $2300 (фото)

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Apple затвердила остаточний дизайн свого першого складаного смартфона.
Про це на своїй сторінці в X заявив інсайдер Сонні Діксон, опублікувавши детальний макет iPhone Ultra.
Як і передбачалося, пристрій отримає незвичайний форм-фактор з більш «квадратним» корпусом, який у розкладеному вигляді перетворюється на планшет з екраном приблизно 7,8 дюйма. Фронтальна камера захована не по центру, як ми звикли, а в круглому вирізі в лівому куті внутрішнього екрана.
Фінальний дизайн складаного iPhone за $2300 (фото)
Зовнішній екран — близько 5,5 дюйма з роздільною здатністю 2088×1422 і співвідношенням 1,49:1. Завдяки цьому, незважаючи на порівняно невеликий екран, його площа буде досить великою.
Головний предмет обговорення — згин на внутрішньому екрані. Завдяки поєднанню шарніра з рідкого металу та гнучкого полімеру згин на дисплеї стане практично невидимим — те, чого поки що не досяг жоден конкурент.
У розкладеному вигляді телефон може виявитися рекордно тонким: близько 4,5 мм. Через тонкий корпус Apple не може розмістити Face ID, тому замість цього в iPhone буде сканер відбитків пальців, вбудований у бічну кнопку.
Фінальний дизайн складаного iPhone за $2300 (фото)
За даними інсайдера, всі доступні макети існують у білому кольорі. Не виключено, що інших кольорів у смартфона не буде.
Раніше інсайдер Instant Digital писав, що iPhone-розкладачка буде майже вдвічі дорожчою за iPhone 17 Pro Max. Вартість базової версії iPhone Ultra на 256 ГБ складе близько 2300 доларів.
За матеріалами:
УНІАН
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