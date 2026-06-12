Експерт пояснив наслідки дорогого пального для цін на продукти Сьогодні 20:02 — Енергетика

Експерт пояснив наслідки дорогого пального для цін на продукти

Український ринок пального залишається залежним від зовнішніх чинників і світових котирувань.

Дорогі нафтопродукти, на яких аграрії вже провели посівну, можуть вплинути на зростання цін на споживчі товари.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко.

За його словами, різна динаміка котирувань бензину і дизелю має кілька причин, зокрема пов’язаних із так званою «іранською кризою» та структурою попиту в різних регіонах світу.

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«Коли нафта дорожчала, бензини показали більш повільну динаміку зростання, ніж дизель та авіакеросин. У Європі питання забезпечення дизелем стоїть гостріше, адже там переважає дизельний автотранспорт, на відміну від США», — пояснив Сіренко.

Він також додав, що на українському ринку певний стримуючий ефект відіграла «Укрнафта», яка є індикативною мережею, зокрема після визначення її ролі урядом.

Водночас експерт нагадав, що у травні на ринку відбулося зниження цін на дизель, тоді як бензин, навпаки, подорожчав через зміну світових котирувань і структуру постачання.

Рекордна вартість пального

Оцінюючи стійкість українського ринку пального до цінових коливань, Сіренко наголосив, що він залишається залежним від зовнішніх чинників.

«На цьому хороші новини закінчились і переходимо до реальності. Український ринок пального не захищений від зовнішніх чинників, таких як котирування. І те, що ми побачили цього року, давно такого не було», — каже експерт.

За його словами, світовий ринок зріс виключно на ризиках навколо постачань нафти з регіону Ормузької протоки. Хоча сировина доходила до споживачів іншими шляхами й не в повному обсязі, паперові продажі зафіксували біржову ціну на рівні 119,5 доларів за барель.

Україна не видобуває стільки нафти, щоб мати вплив на ці події чи світові індекси, проте змушена платити вдвічі дорожче. Якщо наприкінці лютого тонна дизеля коштувала 750 доларів, то на піку значення сягали майже 1000−3000 доларів за тонну, пояснює співрозмовник.

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«Додаємо до цієї цифри наші податки — це акциси, ПДВ, і, нагадаю, у квітні був пік 90 гривень за літр дизеля. Це рекордні значення за всю історію України. Тобто, впливу ми не маємо, і ніяк не захищені від цих цін», — сказав він.

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